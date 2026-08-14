Nhặt được túi có 200 triệu đồng, tổ CSGT Quảng Trị trả lại người đánh rơi

(VTC News) -

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, tổ công tác thuộc đơn vị trong quá trình tuần tra, kiểm soát phát hiện túi tiền có giá trị lớn bị đánh rơi và nhanh chóng xác minh, tìm người để trao trả.

Cụ thể, khoảng 8h35 ngày 14/8, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 4+400 Quốc lộ 12A, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Phòng CSGT Quảng Trị phát hiện một túi màu trắng bên đường.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong túi có một số tiền mặt với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng.

Đại diện tổ công tác thuộc Phòng CSGT trao trả tài sản cho người đánh rơi. (Ảnh: CSGT Quảng Trị)

Nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn của người dân đánh rơi, các cán bộ CSGT trong tổ đã chủ động tiến hành xác minh, thu thập thông tin nhằm nhanh chóng tìm chủ nhân để trao trả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thông tin xác minh ban đầu, tổ công tác xác định người có khả năng là chủ nhân số tài sản trên là anh Trương Quang Phú (SN 1964, trú tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Tổ công tác sau đó liên hệ với Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị để phối hợp xác minh, tiếp nhận và bàn giao sự việc. Qua đó bảo đảm tài sản được quản lý, xử lý đúng quy định và sớm trao trả cho người đánh mất.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, 3 cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng, giúp người này vượt qua tình trạng nguy kịch.

Cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh tham gia hiến máu cứu phạm nhân qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Cụ thể, quá trình quản lý, chăm sóc và theo dõi sức khỏe phạm nhân Đ.S.D. (SN1997, trú xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống nhận thấy sức khỏe của phạm nhân có dấu hiệu bất thường nên nhanh chóng báo cáo và phối hợp đưa phạm nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định phạm nhân D. bị suy giảm tiểu cầu ở mức nguy hiểm. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể gây rối loạn đông máu, dẫn đến xuất huyết nội tạng, thậm chí xuất huyết não. Bệnh nhân cần được truyền và tách tiểu cầu từ nguồn máu phù hợp để phục vụ điều trị.

Ngay khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đề nghị hỗ trợ nguồn máu, 3 cán bộ, chiến sĩ Phân trại gồm Thượng úy Lê Thế Dương, Thượng úy Nguyễn Văn Long và Binh nhì Hoàng Văn Huy đã tình nguyện tham gia hiến máu. Những đơn vị máu được hiến kịp thời đã góp phần giúp các y, bác sĩ có thêm nguồn máu phục vụ điều trị, hỗ trợ phạm nhân Đ.S.D. vượt qua cơn nguy kịch.