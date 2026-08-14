Bắt kẻ trốn thi hành án, phát hiện 1,3kg ma túy đá trên ô tô

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Phan Văn Phóng (SN 1996, trú tại thôn Văn Thủy, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị), là người đang bị truy nã để thi hành bản án 30 tháng tù về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Phan Văn Phóng thời điểm bị bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Theo hồ sơ vụ án, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Phan Văn Phóng 30 tháng tù. Khoảng một tuần sau khi vụ án được đưa ra xét xử, Phóng bỏ trốn khỏi địa phương nhằm trốn tránh việc chấp hành án.

Sau khi thu thập thông tin, tài liệu và xác định Phan Văn Phóng đã bỏ trốn, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tham mưu Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh ra quyết định truy nã. Đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích của Phóng.

Số ma túy tang vật thu giữ trên xe ô tô của Phóng. (Ảnh: CACC)

Rạng sáng 13/8, khi nhận được thông tin Phóng đang lẩn trốn tại TP.HCM, đơn vị lập tức cử tổ công tác lên đường truy bắt. Đến khoảng 19h cùng ngày, tổ công tác phối hợp Công an phường Đông Hòa, TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt giữ thành công Phan Văn Phóng.

Đáng chú ý, trong quá trình bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện Phóng tàng trữ trong xe ô tô một lượng lớn ma túy, gồm khoảng 1,3kg ma túy đá, hơn 200 viên thuốc lắc và 4 gói ma túy dạng “nước vui”.

Sau đó, Phóng cùng tang vật được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.