Châu Âu hứng chịu đợt nắng nóng cực độ mới

(VTC News) -

Hơn 135 triệu người ở châu Âu được dự báo phải đối mặt với mức nhiệt trên 35°C. Trong đó, Anh ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử hôm 13/8 và một số vùng của Pháp nhiệt độ vượt quá 42°C.

“Cái nóng ở đây không thể chịu nổi. Những bệnh nhân nằm liệt giường thực sự rất mệt và họ thậm chí không thể thở được vì vấn đề nắng nóng, tình hình rất tồi tệ”, dược sĩ Bailey Williamson làm việc cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) nói và bày tỏ lo ngại cho những bệnh nhân trong bệnh viện khi nước Anh đang phải chịu đựng cái nóng như thiêu đốt.

Màn hình hiển thị nhiệt độ 42°C ở Paris, Pháp. (Ảnh: AP)

Ông Williamson cho biết bệnh viện cũng ghi nhận sự gia tăng nhiều trường hợp say nắng và NHS đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu. “Thật đáng sợ. Tôi nghĩ đó là dấu hiệu thực sự cho thấy biến đổi khí hậu trở nên tồi tệ đến mức nào”, ông Williamson cho hay.

Ông Tim Wallace (60 tuổi) đến từ Australia cũng rất bất ngờ trước cái nóng hiện nay. “Tôi chưa từng thấy tình trạng này bao giờ và rõ ràng là nó đáng lo ngại. Có thể chúng ta sẽ có những mùa hè như thế này thường xuyên hơn, cỏ sẽ cháy khô thường xuyên hơn, rồi lại mọc lên. Nhưng tất cả đều là một phần của quá trình trái đất nóng lên”, ông Wallace nhấn mạnh.

Tại Pháp, nhiệt độ còn tăng cao hơn nữa khi Cơ quan Khí tượng quốc gia Pháp (Météo-France) ghi nhận nền nhiệt 42,5°C tại Chateaumeillant ở miền trung nước Pháp, mức nhiệt cao nhất cả nước vào 13/8. Nhiệt độ ở Paris đạt 38°C và phần lớn cả nước đang trong tình trạng cảnh báo nắng nóng.

Nhiều khu vực rộng lớn trên bán đảo Iberia cũng trải qua đợt nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng đến khoảng 25 triệu người ở Tây Ban Nha. Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) ghi nhận nhiệt độ lên tới 37°C ở các vùng trung tâm.

Châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất và ở một số nơi không được trang bị đầy đủ để đối phó với thời tiết nóng. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra là nguyên nhân dẫn đến những đợt nắng nóng ngày càng gay gắt và thường xuyên hơn.

Theo phân tích của AFP dựa trên dự báo của cơ quan khí tượng Đức và dự báo dân số năm 2025 từ Trung tâm Nghiên cứu Liên hợp, nhiệt độ dự kiến ​​sẽ vượt quá 30°C đối với gần 3/5 cư dân châu Âu (không bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ), tương đương khoảng 340 triệu người sẽ phải đối mặt với nền nhiệt cao. Kết quả này phù hợp với kết quả của tổ chức phi chính phủ Klimadashboard của Áo.