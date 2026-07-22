Viên kim cương đắt nhất thế giới hiện nay giá bao nhiêu?

(VTC News) -

Viên kim cương CTF Pink Star hiện đang giữ kỷ lục về giá bán cao nhất mọi thời đại trong các cuộc đấu giá. Trong khi đó, viên kim cương Williamson Pink Star giữ kỷ lục về giá bán trên mỗi carat cao nhất.

Nếu xét theo ước tính hiện tại, kim cương Koh-i-noor và Cullinan thuộc bộ sưu tập trang sức hoàng gia Anh có giá trị cao hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng chưa bao giờ được bán.

Viên kim cương Koh-i-Noor

(Ảnh: Icecartel)

Viên kim cương Koh-i-Noor được tìm thấy tại mỏ Kollur ở Ấn Độ. Koh-i-Noor nặng 191 carat vào thời điểm được phát hiện. Sau nhiều lần cắt gọt, hiện nay Koh-i-Noor nặng 105,6 carat, là một trong những viên kim cương không màu lớn nhất thế giới và cũng gây tranh cãi nhất lịch sử.

Viên kim cương này đầu tiên thuộc quyền cai trị của Đế quốc Mughal. Sau đó, Koh-i-Noor bị các nhà cai trị Ba Tư chiếm. Tiếp theo là các hoàng đế Afghanistan, rồi đến các maharaja Sikh. Các cuộc chuyển giao hiếm khi diễn ra hòa bình. Sau Chiến tranh Anh-Sikh lần thứ hai, Công ty Đông Ấn Anh đã giành được viên kim cương và tặng nó cho Nữ hoàng Victoria.

Bốn quốc gia (Ấn Độ, Pakistan, Iran và Afghanistan) đã yêu cầu trả lại viên kim cương này, song Chính phủ Anh chưa chấp nhận.

Koh-i-Noor hiện được coi là viên kim cương quý giá nhất thế giới. Nó được xếp vào loại bảo vật quốc gia và không thể được bán hoặc chuyển nhượng theo luật hiện hành. Dù vậy, Koh-i-Noor vẫn được cho là viên kim cương đắt nhất thế giới.

Cullinan

Năm 1905, các công nhân tại 1 mỏ ở Nam Phi phát hiện ra viên kim cương thô lớn nhất từng được tìm thấy vào thời điểm đó (nặng 3.106 carat, tương đương 621,35 gam). Chính phủ Transvaal đã mua nó 2 năm sau đó và gửi tặng cho Vua Edward VII.

(Ảnh: Icecartel)

Một nhóm chuyên gia đã được mời đến để cắt khối đá. Quá trình này mất nhiều tháng lên kế hoạch. Cuối cùng, họ chia nó thành 9 mảnh lớn. Mảnh lớn nhất được gắn vào một cây quyền trượng hoàng gia. Mảnh lớn thứ hai được gắn vào một chiếc vương miện. Các mảnh còn lại được gắn vào khung hoặc giữ riêng lẻ.

Cả 9 viên hiện đều thuộc sở hữu của hoàng gia Anh. Chúng được xếp vào loại trang sức Hoàng gia và không được phép bán hoặc chuyển nhượng.

Cullinan chưa từng được mang ra trao đổi thương mại, nhưng theo ước tính của nhiều chuyên gia đá quý, giá trị của Cullinan có thể lên tới khoảng 2 tỷ USD.

Viên kim cương Hope

Viên kim cương Hope ban đầu được tìm thấy tại Ấn Độ. Ngày phát hiện chính xác không được ghi chép lại, nhưng viên đá này có kích thước khá lớn khi chưa được cắt gọt. Năm 1668, Vua Louis XIV mua nó và ra lệnh cắt gọt lại thành hình dạng nhỏ hơn. Nó được biết đến tại triều đình Pháp với tên gọi Kim cương Xanh của vương miện.

(Ảnh: Icecartel)

Viên kim cương biến mất trong thời kỳ Cách mạng Pháp. Một thời gian sau, viên kim cương xuất hiện trở lại ở London trong những hoàn cảnh không rõ ràng.

Năm 1824, một chủ ngân hàng tên Henry Philip Hope mua viên kim cương này. Từ đó, viên kim cương mang tên ông. Trong thế kỷ tiếp theo, viên đá quý qua tay nhiều chủ sở hữu khác nhau. Năm 1949, thợ kim hoàn tên Harry Winston đã mua viên kim cương và sau đó tặng cho Viện Smithsonian ở Washington.

Viên kim cương được đặt trong một khung kim loại và bao quanh bởi 340 viên kim cương nhỏ hơn. Đây là một trong những hiện vật thu hút nhiều khách tham quan nhất tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Smithsonian (Mỹ).

Hope hiện nặng 45,52 carat, màu xanh đậm, được ước tính trị giá khoảng 350 triệu USD.

The Centenary

De Beers Centenary (hay The Centenary) là một trong những viên kim cương không màu hoàn hảo và nổi tiếng nhất thế giới. The Centenary được phát hiện tại một mỏ ở Nam Phi năm 1986.

(Ảnh: Icecartel)

Viên kim cương De Beers Centenary được công bố lần đầu vào năm 1988 nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập tập đoàn De Beers và hiện nay thuộc sở hữu của một nhà sưu tập tư nhân.

Giá trị ước tính của viên kim cương nặng 273,85 carat này là 100 triệu USD.

Viên kim cương CTF Pink Star

(Ảnh: Sotheby’s)

CTF Pink Star là viên kim cương hình bầu dục màu hồng nặng 59,60 carat với độ tinh khiết hoàn hảo. De Beers tìm thấy viên kim cương thô ban đầu nặng 132,5 carat vào năm 1999. Viên đá này được giao cho một nhóm chuyên gia để cắt gọt và tạo hình trong nhiều năm.

CTF Pink Star được bán đấu giá tại Sotheby’s Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 4/2017 với mức giá kỷ lục 71,2 triệu USD cho hãng trang sức Chow Tai Fook. Hãng này sau đó đã đổi tên viên kim cương theo tên người sáng lập quá cố của công ty.

Viên kim cương Williamson Pink Star

(Ảnh: Sotheby’s)

Viên kim cương màu hồng nặng 11,15 carat với độ tinh khiết hoàn hảo bên trong, có nguồn gốc từ mỏ Williamson ở Tanzania - nơi từng cho ra đời viên kim cương hồng được tặng cho Nữ hoàng Elizabeth II vào năm 1947.

Khi được bán đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby’s Hong Kong vào tháng 10/2022 với giá 57,7 triệu USD, nó đã lập kỷ lục thế giới về giá trên mỗi carat cho bất kỳ viên kim cương hoặc đá quý nào, ở mức khoảng 5,2 triệu USD mỗi carat, gần gấp đôi kỷ lục trước đó. Một nhà sưu tập tư nhân đến từ Boca Raton, Florida, đã thắng phiên đấu giá.