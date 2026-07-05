Vietlott 5/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 5/7/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 5/7. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 5/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 5/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 5/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

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Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott được nhiều người lựa chọn nhờ cách chơi đơn giản, dễ hiểu cùng cơ hội chinh phục các giải thưởng có giá trị cao. Trò chơi được tổ chức quay số theo lịch cố định để người chơi thuận tiện theo dõi và tham gia.

- Trong trường hợp có thay đổi về lịch mở thưởng hoặc thời gian công bố kết quả, Vietlott sẽ cập nhật thông tin kịp thời trên website chính thức, ứng dụng Vietlott và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc.

- Toàn bộ quá trình quay số được vận hành bằng thiết bị quay thưởng chuyên dụng và diễn ra dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng, nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và chính xác trong từng kỳ quay.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Trước khi mua vé Mega 6/45, người chơi nên tìm hiểu đầy đủ về thể lệ tham gia, cách chọn số, cơ cấu giải thưởng và quy trình lĩnh thưởng để tránh những sai sót không cần thiết.

- Vé dự thưởng chỉ có giá trị khi được Vietlott phát hành hợp lệ, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Đồng thời, bộ số trên vé phải trùng với kết quả của hạng giải tương ứng mới đủ điều kiện nhận thưởng.

- Mỗi tờ vé chỉ có hiệu lực đối với một kỳ quay số duy nhất. Nếu mua vé sát giờ quay thưởng, hệ thống có thể tự động chuyển sang ghi nhận cho kỳ quay tiếp theo theo quy định.

- Người trúng thưởng cần hoàn tất thủ tục lĩnh giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả. Quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể làm thủ tục nhận thưởng tại điểm bán vé hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền, giúp việc lĩnh giải diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn.

- Trường hợp giá trị giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người sở hữu vé trúng cần đến trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để thực hiện việc xác minh và hoàn tất các thủ tục nhận thưởng theo quy định.

- Toàn bộ quá trình kiểm tra vé, đối chiếu thông tin và chi trả giải thưởng đều được Vietlott thực hiện theo quy trình rõ ràng, đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi của người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia các sản phẩm xổ số Vietlott phải đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị pháp luật quy định không được tham gia dự thưởng.

- Giải thưởng của Vietlott được chi trả bằng đồng Việt Nam. Đối với các khoản tiền thưởng thuộc diện chịu thuế, người trúng sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật trước khi nhận tiền.

- Nếu mua vé thông qua kênh trực tuyến chính thức của Vietlott, người chơi cần khai báo thông tin cá nhân trung thực và đầy đủ để phục vụ việc xác thực tài khoản, đối chiếu dữ liệu cũng như hỗ trợ quá trình lĩnh thưởng khi cần.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 5/7/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.