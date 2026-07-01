Vietlott 1/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/7/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 1/7. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 1/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 1/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 1/7- Xổ số Mega 6/45 1/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 1/7/2026 - Vietlott Mega 6/45 1/7

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

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Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Vietlott 21/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 21/6/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott được nhiều người lựa chọn nhờ cách chơi đơn giản cùng cơ hội trúng các giải thưởng giá trị cao. Các kỳ quay số được duy trì theo lịch cố định hằng tuần để người chơi thuận tiện theo dõi.

- Trong trường hợp có thay đổi về thời gian quay thưởng hoặc lịch công bố kết quả, Vietlott sẽ cập nhật thông tin kịp thời trên website chính thức, ứng dụng di động và hệ thống điểm bán vé trên toàn quốc.

- Toàn bộ quá trình quay số được vận hành bằng thiết bị chuyên dụng hiện đại và có sự giám sát của các đơn vị chức năng, bảo đảm tính minh bạch, công bằng và chính xác trong từng kỳ mở thưởng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Trước khi tham gia Mega 6/45, người chơi nên tìm hiểu đầy đủ về thể lệ, cách dự thưởng, cơ cấu giải thưởng và quy trình nhận thưởng để tránh những sai sót không đáng có.

- Vé số chỉ được xem là hợp lệ khi do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa. Bên cạnh đó, bộ số trên vé phải trùng với kết quả của hạng giải theo quy định.

- Mỗi vé chỉ có giá trị cho một kỳ quay số nhất định. Trường hợp mua vé sát giờ mở thưởng, hệ thống có thể tự động chuyển vé sang kỳ quay tiếp theo.

- Người trúng thưởng phải hoàn thành thủ tục lĩnh giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời gian này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Với các giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể làm thủ tục lĩnh thưởng tại các điểm bán vé hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền để nhận giải nhanh chóng và thuận tiện.

- Trường hợp giá trị giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trực tiếp trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để thực hiện các bước xác minh trước khi được chi trả.

- Toàn bộ quá trình xác nhận và thanh toán giải thưởng đều được Vietlott thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người trúng thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia dự thưởng Vietlott phải từ đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm hoặc hạn chế tham gia hoạt động xổ số.

- Các giải thưởng của Vietlott đều được chi trả bằng đồng Việt Nam. Đối với những khoản thưởng thuộc diện chịu thuế, người trúng sẽ thực hiện khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Nếu mua vé qua các kênh trực tuyến chính thức của Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để phục vụ việc xác thực tài khoản cũng như hỗ trợ quá trình đối chiếu, nhận thưởng khi cần.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 1/7/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.