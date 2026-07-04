Vietlott 4/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/7/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 4/7. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 4/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 4/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/7/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

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Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Muốn tra cứu kết quả xổ số miền Nam (XSMN) nhanh chóng, người chơi có thể theo dõi trên Báo điện tử VTC News, nơi cập nhật kết quả từ khoảng 16h15 mỗi ngày ngay sau khi kỳ quay hoàn tất.

- Song song với đó, kết quả mở thưởng cũng được đăng tải trên website và các kênh thông tin chính thức của các công ty xổ số kiến thiết, đồng thời phát sóng trực tiếp trên truyền hình và đài phát thanh theo lịch quay từng ngày.

- Nếu có nhu cầu theo dõi trực tiếp, người chơi có thể đến trường quay của đơn vị tổ chức mở thưởng theo quy định. Sau khi xác định trúng giải, việc lĩnh thưởng sẽ được thực hiện tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé Power 6/55 chỉ được phép lĩnh thưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả quay số. Sau khi hết thời gian này, tờ vé sẽ không còn giá trị nhận giải theo quy định.

- Khi làm thủ tục nhận thưởng, người trúng cần mang theo vé còn nguyên trạng, đầy đủ thông tin, không rách, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa. Việc xác minh và chi trả sẽ được thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đơn vị được Vietlott ủy quyền.

- Để đối chiếu kết quả chính xác hơn, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc để hệ thống cập nhật đầy đủ dữ liệu trước khi kiểm tra dãy số trên vé.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người sở hữu vé Power 6/55 trúng thưởng có thể đến trụ sở chính, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải. Sau khi vé được xác minh hợp lệ, tiền thưởng sẽ được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, tùy theo nhu cầu của người nhận.

- Trong trường hợp vé trúng có dấu hiệu tranh chấp, khiếu nại hoặc cần bổ sung thời gian xác minh, quá trình xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến. Việc thanh toán giải thưởng sẽ chỉ được thực hiện sau khi có kết quả xác minh và kết luận chính thức theo quy định hiện hành.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Điểm nổi bật của Power 6/55 là hệ thống giải thưởng có giá trị lớn, đặc biệt Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số với mức khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn nếu chưa tìm được người trúng.

- Ngoài ra, trò chơi còn có Jackpot 2 dành cho người chơi trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, với giá trị khởi điểm 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy qua các kỳ quay theo quy định.

- Không chỉ có hai giải Jackpot, Power 6/55 còn mang đến nhiều cơ hội nhận thưởng khác như 40 triệu đồng cho vé trùng 5 số, 500.000 đồng khi trùng 4 số và 50.000 đồng nếu trùng 3 số.

- Mỗi bộ số dự thưởng chỉ có giá 10.000 đồng. Nếu một tờ vé cùng lúc đáp ứng điều kiện của nhiều hạng giải, Vietlott sẽ thanh toán giải thưởng có giá trị cao nhất theo quy định.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 4/7/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.