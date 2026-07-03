Vietlott 3/7 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 3/7/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 3/7. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 3/7/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 3/7/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

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Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Vietlott 28/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 28/6/2026

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Vietlott 26/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 26/6/2026

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Vietlott 24/6, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 24/6/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là một trong những trò chơi xổ số tự chọn nổi bật của Vietlott, được đông đảo người chơi yêu thích nhờ luật chơi dễ hiểu, dễ tham gia và cơ hội sở hữu những giải thưởng có giá trị lớn. Các kỳ quay thưởng được tổ chức theo lịch cố định hằng tuần.

- Nếu có điều chỉnh về lịch quay hoặc thời điểm công bố kết quả, Vietlott sẽ nhanh chóng thông báo trên website chính thức, ứng dụng di động và toàn bộ hệ thống điểm bán vé để người chơi dễ dàng cập nhật thông tin.

- Mỗi kỳ quay số đều được thực hiện bằng hệ thống thiết bị hiện đại dưới sự giám sát của các cơ quan, đơn vị liên quan, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch và khách quan trong quá trình xác định kết quả.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để tham gia Mega 6/45 một cách thuận lợi, người chơi nên nắm rõ quy định về cách chơi, điều kiện dự thưởng, các hạng giải cũng như thủ tục nhận thưởng trước khi mua vé.

- Tờ vé chỉ được công nhận hợp lệ khi do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không bị rách, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả của hạng giải tương ứng.

- Mỗi vé Mega 6/45 chỉ áp dụng cho một kỳ quay thưởng. Nếu giao dịch được thực hiện quá gần thời điểm quay số, hệ thống có thể tự động ghi nhận vé cho kỳ quay kế tiếp.

- Người sở hữu vé trúng thưởng cần thực hiện thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau khi hết thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn được chấp nhận để lĩnh thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Người trúng giải Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng có thể đến các điểm bán vé hoặc đại lý được Vietlott ủy quyền để hoàn tất thủ tục nhận thưởng. Đây là hình thức thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình lĩnh giải.

- Đối với các giải thưởng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để xác minh thông tin và hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi nhận tiền thưởng.

- Quy trình kiểm tra hồ sơ, xác nhận vé trúng và chi trả giải thưởng luôn được Vietlott thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính minh bạch, công khai và quyền lợi chính đáng của người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Chỉ những cá nhân từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm hoặc hạn chế mới đủ điều kiện tham gia dự thưởng các sản phẩm của Vietlott.

- Mọi khoản tiền thưởng đều được Vietlott thanh toán bằng đồng Việt Nam. Trường hợp giải thưởng phát sinh nghĩa vụ thuế, người trúng sẽ thực hiện việc kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành trước khi nhận thưởng.

- Đối với hình thức mua vé trên các kênh trực tuyến chính thức, người chơi cần đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác để phục vụ việc xác minh tài khoản, đối chiếu thông tin và hỗ trợ quá trình nhận giải khi cần thiết.

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