Vietlott 17/6. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 17/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 17/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

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- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

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Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

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Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott Mega 6/45 là loại hình xổ số tự chọn được nhiều người lựa chọn nhờ luật chơi dễ hiểu, thao tác mua vé đơn giản và các kỳ quay thưởng được tổ chức định kỳ theo lịch cố định.

- Trường hợp có điều chỉnh liên quan đến thời gian quay số hoặc thời điểm công bố kết quả, Vietlott sẽ thông báo kịp thời trên các kênh chính thức như website, ứng dụng và mạng lưới điểm bán vé trên toàn quốc.

- Toàn bộ hoạt động quay số mở thưởng của Mega 6/45 được vận hành bằng công nghệ hiện đại và có sự giám sát chặt chẽ của các đơn vị chức năng nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng cho người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Trước khi mua vé Mega 6/45, người tham gia nên tìm hiểu kỹ quy định trò chơi, cơ cấu trả thưởng và các điều kiện lĩnh giải để tránh những nhầm lẫn không cần thiết trong quá trình dự thưởng.

- Một vé số chỉ được công nhận hợp lệ khi do Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn, không rách nát, không tẩy xóa, không sửa đổi và có bộ số trùng với kết quả quay thưởng theo quy định.

- Mỗi vé Mega 6/45 chỉ áp dụng cho một kỳ quay số cụ thể. Trong trường hợp giao dịch được thực hiện quá gần thời điểm quay thưởng, hệ thống có thể tự động ghi nhận cho kỳ quay kế tiếp.

- Người trúng giải cần thực hiện các thủ tục nhận thưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau khi hết thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh giải.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Các giải thưởng Vietlott có giá trị dưới 10 tỷ đồng thường có thể được nhận tại các đại lý hoặc điểm bán vé được ủy quyền, giúp người trúng thưởng hoàn tất thủ tục nhanh gọn và thuận tiện.

- Đối với những khoản thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần trực tiếp đến trụ sở chính hoặc văn phòng đại diện của Vietlott để thực hiện xác minh và hoàn tất các bước nhận giải theo quy định hiện hành.

- Công tác trả thưởng luôn được Vietlott triển khai công khai, minh bạch và đúng quy trình, đảm bảo người trúng giải được hưởng đầy đủ quyền lợi hợp pháp của mình.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia mua vé dự thưởng cần đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không nằm trong nhóm đối tượng bị pháp luật hạn chế hoặc không được phép tham gia các hoạt động xổ số.

- Mọi giải thưởng của Vietlott đều được thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng. Trường hợp khoản thưởng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, người nhận giải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.

- Khi tham gia qua các nền tảng trực tuyến chính thức, người chơi nên đăng ký và cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân để thuận lợi cho việc xác thực tài khoản, đối chiếu dữ liệu và nhận thưởng khi phát sinh vé trúng giải.

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