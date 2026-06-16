Vietlott 16/6 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/6/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 16/6. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 3 ngày 16/6/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 16/6/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

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Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 16/6/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

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Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Vietlott Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn được đông đảo người chơi yêu thích nhờ luật tham gia dễ tiếp cận và cơ hội săn các giải Jackpot có giá trị tích lũy rất lớn qua nhiều kỳ quay liên tiếp.

- Các kỳ quay thưởng Power 6/55 được tổ chức định kỳ vào lúc 18h00 các ngày Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy hằng tuần. Toàn bộ quá trình quay số được thực hiện công khai, minh bạch và có sự giám sát của các đơn vị chức năng theo quy định.

- Trường hợp có thay đổi liên quan đến lịch quay hoặc thời gian công bố kết quả, Vietlott sẽ thông báo đầy đủ trên các kênh chính thức như website, ứng dụng và hệ thống điểm bán vé để người chơi dễ dàng cập nhật thông tin mới nhất.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Người sở hữu vé Power 6/55 trúng thưởng phải thực hiện thủ tục lĩnh giải trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Quá thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực và không còn được giải quyết trả thưởng.

- Khi đến nhận giải, người chơi cần xuất trình vé hợp lệ còn nguyên trạng, không rách nát, không tẩy xóa hay có dấu hiệu chỉnh sửa. Việc lĩnh thưởng có thể được thực hiện tại các điểm giao dịch hoặc đơn vị được Vietlott ủy quyền theo quy định.

- Để đảm bảo kết quả được cập nhật đầy đủ và chính xác, người chơi nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới tiến hành tra cứu và đối chiếu các con số trên vé dự thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Sau khi trúng thưởng Power 6/55, người chơi có thể mang vé đến trụ sở chính, văn phòng đại diện của Vietlott hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền để hoàn tất thủ tục nhận giải. Khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong thời gian theo quy định.

- Nếu xuất hiện tranh chấp, khiếu nại hoặc cần thêm thời gian để xác minh thông tin liên quan đến vé trúng thưởng, quá trình chi trả có thể được gia hạn. Việc thanh toán chỉ được tiến hành sau khi có kết quả xác minh và quyết định chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Sức hút của Power 6/55 đến từ hệ thống giải thưởng giá trị cao, nổi bật nhất là giải Jackpot 1 dành cho vé trùng đủ 6 số kết quả, với mức khởi điểm 30 tỷ đồng và tiếp tục cộng dồn qua các kỳ quay chưa tìm được chủ nhân.

- Bên cạnh đó, Jackpot 2 được trao cho người chơi có 5 số trùng với kết quả cùng 1 số đặc biệt, sở hữu giá trị ban đầu từ 3 tỷ đồng và cũng tăng lên theo cơ chế tích lũy.

- Ngoài các giải Jackpot, Power 6/55 còn có nhiều mức thưởng khác như trúng 5 số được nhận khoảng 40 triệu đồng, trúng 4 số nhận 500.000 đồng và trúng 3 số nhận 50.000 đồng theo cơ cấu trả thưởng hiện hành.

- Giá tham gia mỗi bộ số chỉ từ 10.000 đồng/vé/lần chơi. Nếu một vé đáp ứng điều kiện của nhiều giải thưởng, Vietlott sẽ chi trả giải có giá trị cao nhất theo quy định.

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