FIFA tính bán cổ phần World Cup để huy động hàng tỷ USD, UEFA nổi giận

(VTC News) -

Theo tờ The Times và Financial Times, ông Infantino đang xúc tiến một kế hoạch trong đó FIFA vẫn giữ quyền kiểm soát đa số đối với World Cup, còn phần cổ phần còn lại sẽ được bán một phần cho 211 liên đoàn thành viên của FIFA và một phần cho các nhà đầu tư tư nhân.

Kế hoạch này thậm chí có thể mở đường để ông Infantino đảm nhận vai trò “Ủy viên điều hành World Cup” sau khi nhiệm kỳ Chủ tịch FIFA kết thúc vào năm 2031. Đây được cho là một vị trí có mức thù lao rất lớn.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục gây tranh cãi với ý tưởng mới nhất - Ảnh: Reuters

Chiều thứ Ba, FIFA ra thông cáo báo chí cho biết: “FIFA có ý định nâng tổng nguồn quỹ dành cho phát triển bóng đá lên hơn 10 tỷ USD (7,5 tỷ bảng Anh), tùy thuộc vào sự phê chuẩn của các liên đoàn thành viên FIFA.”

Thông cáo cũng nhấn mạnh: “Nếu được thông qua, hoạt động phát triển bóng đá tại mọi khu vực trên thế giới sẽ ngay lập tức được hưởng lợi từ nguồn tài chính gia tăng dành cho toàn bộ 211 liên đoàn thành viên của FIFA”.

Theo tờ Telegraph, một dự án mang tên FIFA Forward Enterprise (FFE), được thành lập nhằm hợp nhất toàn bộ hoạt động thương mại và tổ chức sự kiện của FIFA, có thể huy động tới 4,2 tỷ USD vào cuối năm nay.

Con số này được tính toán dựa trên mức định giá vốn ban đầu khoảng 20 tỷ USD, thông qua việc lựa chọn cẩn trọng các nhà đầu tư dài hạn để mua cổ phần thiểu số, không có quyền kiểm soát trong FFE.

Hãng tin Reuters cho biết thêm: “Theo một nguồn tin, FIFA đang làm việc với các ngân hàng của JPMorgan để huy động hàng tỷ USD bằng cách mời các nhà đầu tư bên ngoài mua tới 20% cổ phần trong công ty mới này”.

UEFA, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu và từ lâu đã là bên chỉ trích ông Infantino, tuyên bố: “Điều này đã vượt qua một giới hạn mà các tổ chức quản lý bóng đá không bao giờ được phép vượt qua”.

“UEFA coi đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Mọi liên đoàn bóng đá quốc gia cũng nên như vậy. Các giải đấu, câu lạc bộ, cầu thủ, người hâm mộ, các chính phủ và tất cả những ai quan tâm đến tương lai của bóng đá cũng nên nhìn nhận nghiêm túc. Linh hồn và hệ thống quản trị của bóng đá không phải là tài sản để đem ra mua bán, đặc biệt khi hoàn toàn không minh bạch về việc ai sẽ hưởng lợi về mặt tài chính”, UEFA tuyên bố.

“Không ai trong chúng ta là chủ sở hữu của bóng đá. FIFA cũng không có quyền đem bóng đá ra bán”, UEFA nhấn mạnh,

Theo các nguồn tin, thương vụ đầu tư này sẽ do Joshua Kushner, em trai của Jared Kushner (chồng của Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump), dẫn dắt thông qua quỹ Thrive Eternal.

Thrive Eternal là chiến lược đầu tư mới của quỹ đầu tư mạo hiểm Thrive Capital, được thành lập nhằm thực hiện một số khoản đầu tư dài hạn vào các thương hiệu thể thao và tổ chức văn hóa có giá trị lớn.

Trong năm nay, Thrive Eternal đã mua một phần cổ phần thiểu số của đội bóng chày San Francisco Giants thuộc Giải Bóng chày Nhà nghề Mỹ (MLB). Quỹ này do Joshua Kushner sáng lập, trong khi cựu Giám đốc điều hành của The Walt Disney Company, Bob Iger, giữ vai trò cố vấn.

Hiện FIFA chưa đưa ra bình luận về các thông tin nói trên. Trong suốt kỳ World Cup vừa qua, FIFA và ông Infantino đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích, bao gồm việc quan chức đội tuyển Iran, một trọng tài người Somalia và nhiều cổ động viên bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, bên cạnh đó là việc FIFA đình chỉ án treo giò với tiền đạo của ĐT Mỹ Folarin Balogun. Ngoài ra, giá vé cao chưa từng có, cùng việc đưa các khoảng nghỉ mang tính thương mại vào giữa mỗi hiệp đấu của toàn bộ 104 trận đấu cũng khiến FIFA bị chỉ trích.