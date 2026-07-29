Tuổi trẻ VOV lan tỏa nghĩa tình tri ân qua chuỗi hoạt động thiết thực dịp 27/7
Các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên VOV triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trên cả nước nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Bảo Lộc ngập sâu sau mưa lớn kéo dài
Mưa lớn kéo dài tại Lâm Đồng khiến nhiều khu vực ở phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao ngập sâu, có nơi trên 1 mét, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp.
Cán bộ xã lao xuống sông, cứu cháu bé giữa dòng nước xiết
Phát hiện bé trai 4 tuổi đang bị dòng nước xiết cuốn trôi, ông Trần Quang Đáng lập tức lao xuống sông, bơi hơn 100m để cứu cháu bé.
Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển
Hơn 2 thập kỷ được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng ở Quảng Ngãi vẫn chìm trong dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.
Ôn Bích Hà - từ cô gái nghèo đến 'Bông hồng lửa' khuynh đảo màn ảnh Hoa ngữ
Đằng sau ánh hào quang rực rỡ và danh xưng "biểu tượng quyến rũ", ít ai biết cuộc đời Ôn Bích Hà là hành trình đầy bản lĩnh.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 29/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác hôm nay 29/7/2026.
Chi phí xây nhà mái Nhật 3 phòng ngủ 140m² bao nhiêu?
Nhà mái Nhật 3 phòng ngủ được ngày càng được ưa chuộng nhờ công năng rộng rãi và tính thẩm mỹ cao, vậy chi phí xây nhà bao nhiêu?
Giá xăng dầu hôm nay 29/7: Tăng giảm trái chiều
Lúc 6h ngày 29/7, giá dầu WTI đứng ở mức 82,57 USD/thùng, tăng 0,57 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 84,09 USD/thùng, giảm 4,27 USD/thùng.
Giá vàng hôm nay 29/7: Tiếp tục giảm nhẹ
Sáng 29/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.017 USD/ounce, giảm 58 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/7: Mưa từ đêm đến sáng, cảnh báo dông lốc
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/7 nhiều mây, mưa vừa đến mưa to từ đêm đến sáng sớm, cục bộ có nơi mưa rất to, đề phòng dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 nam mạng năm 2026
Năm Bính Ngọ 2026, nam mạng Đinh Mùi 1967 chạm mốc 60 tuổi âm lịch, cần đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe và gia đạo.
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7: Nhiều nơi mưa dông
Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7 ngày nắng gián đoạn, chiều và tối xuất hiện mưa rào, dông, riêng khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to.
Dự báo thời tiết 29/7: Bắc Bộ giảm mưa từ chiều, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn
Ngày 29/7, trong khi Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm mưa từ chiều thì khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vấn mưa to và dông.
Bắt nhóm người mượn cớ va quệt xe để cưỡng đoạt tài sản
Nhóm người điều khiển ô tô, lợi dụng va quệt để ép nạn nhân gọi người thân mang tiền đến đưa nhằm giải quyết vụ việc.
Lượt 3 Giải U16 nữ VĐQG 2026: Phong Phú Hà Nam giành 3 điểm
Phong Phú Hà Nam giành chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội ở lượt 3 Giải bóng đá nữ vô địch U16 Quốc gia 2026.
Bắt giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung tội nhận hối lộ
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quang Hiếu bị khởi tố điều tra về tội Nhận hối lộ.
Bột rau detox do diễn viên Hữu Công quảng bá bị tiêu hủy
Gần 76.000 hộp bột rau trị giá 2,66 tỷ đồng của Công ty Eherbal bị cơ quan chức năng giám sát tiêu hủy, trong đó có sản phẩm từng được diễn viên Hữu Công quảng cáo.
Bộ Y tế thu hồi số công bố của 313 loại mỹ phẩm quen thuộc
Cục Quản lý Dược thu hồi 313 số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm theo đề nghị của 14 doanh nghiệp, trong danh mục có nhiều thương hiệu quen thuộc.
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