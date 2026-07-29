(VTC News) -

Nhà mái Nhật có hệ mái dốc vừa phải, đua rộng và khả năng thoát nước tốt. Với diện tích 140m², ngôi nhà thường bố trí 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp kết hợp phòng ăn, 2-3 phòng vệ sinh cùng khu vực sân hoặc hiên nhà tùy nhu cầu sử dụng.

Chi phí xây nhà mái Nhật 3 phòng ngủ 140m² bao nhiêu?

Tổng chi phí xây nhà được tính theo công thức:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng/m²

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích sàn, phần móng, mái và các hạng mục phụ theo hệ số quy đổi.

Cụ thể, móng băng tính bằng 50% diện tích sàn; móng cọc khoảng 20% - 40% diện tích sàn; móng bè tính khoảng 80% diện tích sàn nhà, mái Nhật tính khoảng 50 - 80% diện tích sàn.

Nhà mái Nhật 3 phòng ngủ, diện tích sàn 140m². (Ảnh: Decox Design)

Với nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ, diện tích sàn 140m², sử dụng móng cọc, diện tích tính xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích móng: 140 × 40% = 56m²

Diện tích sàn: 140 x 100% = 140m²

Diện tích mái Nhật: 140 × 70% = 98m²

Như vậy, tổng diện tích xây dựng là 294m²

Nếu áp dụng đơn giá xây dựng phần thô khoảng 3,3 - 4,2 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 140m² dao động từ 970,2 triệu đồng đến 1,23 tỷ đồng.

Nếu áp dụng đơn giá xây dựng trọn gói khoảng 5 - 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 1 tầng 140m² từ 1,47 tỷ đồng đến 2,35 tỷ đồng.

Lưu ý, trên đây chỉ là mức dự toán tham khảo. Chi phí xây nhà thực tế sẽ thay đổi theo địa điểm xây dựng, điều kiện thi công và yêu cầu hoàn thiện của chủ đầu tư.

Kinh nghiệm tối ưu chi phí xây nhà

Để kiểm soát chi phí xây nhà hiệu quả, gia chủ nên lập kế hoạch tài chính ngay từ đầu, lựa chọn thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng và hạn chế thay đổi phương án trong quá trình thi công.

Bên cạnh đó, nên tham khảo báo giá từ nhiều nhà thầu uy tín để so sánh đơn giá, phạm vi công việc và chính sách bảo hành trước khi ký hợp đồng.

Ngoài ra, việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thiết kế, dự toán chi tiết và tiến độ thi công rõ ràng sẽ giúp hạn chế phát sinh chi phí, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng.