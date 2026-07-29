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Xuất bản ngày 29/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 29/07/2026 07:00 AM

TS Bùi Ngọc Sơn: Siết chặt biển Đỏ, Houthi - Iran giáng đòn mạnh vào Mỹ

(VTC News) -

Lực lượng Houthi siết chặt eo biển Bab el-Mandeb trên Biển Đỏ nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng, giáng đòn mạnh vào Mỹ.

Thanh Nga - Nguyễn Ngọc
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