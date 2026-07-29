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TS Bùi Ngọc Sơn: Siết chặt biển Đỏ, Houthi - Iran giáng đòn mạnh vào Mỹ Lực lượng Houthi siết chặt eo biển Bab el-Mandeb trên Biển Đỏ nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng, giáng đòn mạnh vào Mỹ.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/7: Mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập úng Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 29/7 Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, nhiều nơi có mưa rất to.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026: Đội tuyển Việt Nam đấu Singapore ngày nào, mấy giờ? Đầy đủ lịch thi đấu vòng loại giải ASEAN Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam tham dự từ ngày 24/7 đến 7/8.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Đội tuyển Việt Nam đứng trên Indonesia Đầy đủ bảng xếp hạng vòng loại ASEAN Cup 2026 mới nhất, chi tiết thông tin kết quả thi đấu và vị trí của đội tuyển Việt Nam.

Đề xuất bỏ công chứng giao dịch đất đai: Người mua nhà sẽ gặp rủi ro nào? Đề xuất bỏ công chứng giao dịch đất đai của dự thảo Luật Đất đai đang nhận được nhiều ý kiến lo ngại vì những rủi ro mà người mua sẽ phải đối mặt.

FIFA tính bán cổ phần World Cup để huy động hàng tỷ USD, UEFA nổi giận UEFA đã phản ứng mạnh mẽ trước việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang lên kế hoạch bán cổ phần của World Cup cho các nhà đầu tư để huy động hàng tỷ USD.

Hoang phế khu du lịch hơn 2 thập kỷ ‘ngốn’ hàng trăm hecta ‘đất vàng’ ven biển Hơn 2 thập kỷ được cấp giấy chứng nhận đầu tư, dự án Khu du lịch sinh thái Thiên Đàng ở Quảng Ngãi vẫn chìm trong dang dở với nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Ôn Bích Hà - từ cô gái nghèo đến 'Bông hồng lửa' khuynh đảo màn ảnh Hoa ngữ Đằng sau ánh hào quang rực rỡ và danh xưng "biểu tượng quyến rũ", ít ai biết cuộc đời Ôn Bích Hà là hành trình đầy bản lĩnh.

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 29/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ? Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác hôm nay 29/7/2026.

Chi phí xây nhà mái Nhật 3 phòng ngủ 140m² bao nhiêu? Nhà mái Nhật 3 phòng ngủ được ngày càng được ưa chuộng nhờ công năng rộng rãi và tính thẩm mỹ cao, vậy chi phí xây nhà bao nhiêu?

Giá xăng dầu hôm nay 29/7: Tăng giảm trái chiều Lúc 6h ngày 29/7, giá dầu WTI đứng ở mức 82,57 USD/thùng, tăng 0,57 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ đứng ở mức 84,09 USD/thùng, giảm 4,27 USD/thùng.

Giá vàng hôm nay 29/7: Tiếp tục giảm nhẹ Sáng 29/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.017 USD/ounce, giảm 58 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/7: Mưa từ đêm đến sáng, cảnh báo dông lốc Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 29/7 nhiều mây, mưa vừa đến mưa to từ đêm đến sáng sớm, cục bộ có nơi mưa rất to, đề phòng dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tử vi tuổi Đinh Mùi 1967 nam mạng năm 2026 Năm Bính Ngọ 2026, nam mạng Đinh Mùi 1967 chạm mốc 60 tuổi âm lịch, cần đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe và gia đạo.