Cửa hàng lớn đua nhau dừng hoạt động, thị trường kim cương TP.HCM 'đóng băng'

Chiều 20/7, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cho thấy nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương tại TP.HCM đồng loạt đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động. Từ các trung tâm thương mại lớn như Vincom Đồng Khởi đến những tuyến phố được xem là “phố kim cương” của thành phố như An Dương Vương, Trần Hưng Đạo, Trần Phú đều trở nên vắng lặng, trái ngược khung cảnh mua bán sôi động trước đây.

Tại Vincom Đồng Khởi (phường Sài Gòn), cửa hàng kim cương Cashion đã đóng cửa. Bên trong khu vực trưng bày không còn kim cương hay trang sức, các quầy kệ chỉ còn lại giá đỡ, hộp đựng và vật dụng phục vụ trưng bày sản phẩm.

Theo giới thiệu, Cashion sở hữu hệ thống cửa hàng tại nhiều trung tâm thương mại thuộc 10 thành phố trên cả nước, bao gồm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng cùng một số địa phương khác. Trước đó, doanh nghiệp phát đi thông báo tạm dừng hoạt động toàn hệ thống trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ 8h ngày 19/7.

Theo thông báo gửi khách hàng, Cashion cho biết những biến động lớn của thị trường trong thời gian qua khiến doanh nghiệp không còn đủ điều kiện để tiếp tục duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại. Vì vậy, thương hiệu quyết định tạm ngừng kinh doanh để thực hiện quá trình tái cấu trúc toàn diện. Chuỗi cửa hàng này chuyên kinh doanh kim cương, trang sức kim cương và dịch vụ trao đổi hàng hiệu chính hãng.

Không chỉ tại Vincom Đồng Khởi, ghi nhận trên đường An Dương Vương (phường Chợ Quán) - khu vực được nhiều người gọi là “phố kim cương” lớn nhất nhì TP.HCM - cũng cho thấy không khí mua bán rất đìu hiu.

Nhiều cửa hàng từng hoạt động sầm uất như Kim Lý, Kim Khiết, Kinh Châu, Thái Mỹ... đều đóng kín cửa, tạm ngừng giao dịch khiến khách hàng không khỏi hoang mang, lo lắng.

Tại cửa hàng Cao Hùng Diamond (35 Trần Phú, phường Chợ Quán), cửa hàng cũng đã đóng cửa sau khi thông báo tạm ngưng hoạt động thu đổi trong thời gian 2 tuần để ổn định hoạt động. Doanh nghiệp cho biết sẽ thông báo thời điểm tiếp nhận thu đổi trở lại trên fanpage.

Trong khi đó, cửa hàng của thương hiệu Ngọc Châu Âu trên đường Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán) vẫn đóng kín cửa sau khi bà Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Châu Âu, bị cơ quan chức năng bắt giữ. Theo ghi nhận, cửa hàng luôn có lực lượng bảo vệ túc trực 24/24, thỉnh thoảng mở cửa để một số người ra vào, nhưng không diễn ra hoạt động mua bán.

Ngoài những cửa hàng trên, một số thương hiệu kinh doanh kim cương khác tại TP.HCM như Hoàng Thứ Jewelry, Quế Jewelry cũng đã lần lượt thông báo tạm ngừng hoạt động. Việc nhiều doanh nghiệp kinh doanh kim cương đồng loạt đóng cửa hoặc tạm dừng hoạt động trong thời gian ngắn đang tạo nên bức tranh trầm lắng hiếm thấy của thị trường kim cương TP.HCM.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ - PNJ Lab).

Liên quan vụ án, đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội “Buôn lậu”, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn trang sức, tài sản chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.