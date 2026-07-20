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Lập bàn thờ tạm trên nền nhà sau lũ quét kinh hoàng, mòn mỏi chờ người thân trở về 3 ngày sau trận lũ quét ở bản Chít (Lai Châu), gia đình bà Nguyễn Thị Mai lập bàn thờ tạm trên ngôi nhà chỉ còn trơ nền, mòn mỏi chờ phép màu đưa người thân trở về.

Thủ phủ kim cương Ấn Độ chìm trong khủng hoảng Surat, thủ phủ chế tác kim cương Ấn Độ chìm trong khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử khi hàng loạt nhà máy đóng cửa, hàng vạn công nhân mất việc.

Tây Ban Nha quá mạnh, Argentina lập kỷ lục kém nhất chung kết World Cup Sức mạnh của đội tuyển Tây Ban Nha khiến Argentina trở thành đội về nhì kém nhất lịch sử các trận chung kết World Cup.

Messi bình thản sau thất bại, nhìn lên khán đài bỗng rơi nước mắt Lionel Messi đón nhận thất bại ở trận chung kết World Cup 2026 với thái độ bình thản nhưng anh không kìm nén được cảm xúc khi nhìn lên các cổ động viên.

Vì sao gọi là chè bà cốt? Đằng sau bát chè bà cốt cay nồng vị gừng, sánh quyện đường mật là những giai thoại thú vị và nghệ thuật ẩm thực tinh tế.

Ngân hàng đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng: Những điều cần làm ngay Nhiều ngân hàng thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán có số dư dưới 20.000 đồng và không hoạt động trong thời gian dài, vậy người dân cần chú ý điều gì?

Giá vàng hôm nay 20/7: Quay đầu đi xuống, mất mốc 4.000 USD/ounce Sáng 20/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.993 USD/ounce, giảm 24 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Ferran Torres tái hiện ký ức buồn cho Messi Ferran Torres là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận chung kết giúp Tây Ban Nha thắng Argentina, vô địch World Cup 2026.

Loạt sai phạm tại khu xử lý rác hơn 3,4 triệu USD hoang phế ở Huế Thanh tra TP Huế xác định hàng loạt sai phạm tại khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy (xã Chân Mây - Lăng Cô) và kiến nghị xử lý các cá nhân, tập thể liên quan.

Ngắm vách đá triệu năm của vịnh Hạ Long 'nở hoa' tuyệt đẹp Giữa tháng 7, hàng nghìn cây phất dụ trên đảo đá vôi của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) bung nở, phủ sắc vàng lên những vách núi được kiến tạo từ hàng triệu năm trước.

Giá xăng dầu hôm nay 20/7: Tiếp tục tăng, cao nhất hơn 1 tháng Lúc 6h ngày 20/7, giá dầu WTI đứng ở mức 84,98 USD/thùng, tăng 2,49 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ là 91,19 USD/thùng, tăng 3,09 USD/thùng.

Chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 80m² bao nhiêu? Chi phí xây nhà 2 tầng mái Nhật 80m² phụ thuộc vào diện tích xây dựng thực tế, đơn giá nhân công, vật liệu, phần móng, mái...

FIFA đập tan tin đồn ưu ái, Messi mất Quả bóng vàng World Cup 2026 Lionel Messi không được trao danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2026 như nhiều tin đồn trước đó.