  • logo
Xuất bản ngày 20/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 20/07/2026 07:00 AM

Thủ phủ kim cương Ấn Độ chìm trong khủng hoảng

(VTC News) -

Surat, thủ phủ chế tác kim cương Ấn Độ chìm trong khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử khi hàng loạt nhà máy đóng cửa, hàng vạn công nhân mất việc.

VTC News
Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Cùng chuyên mục
Tin mới
Vì sao gọi là chè bà cốt?

Vì sao gọi là chè bà cốt?

Đằng sau bát chè bà cốt cay nồng vị gừng, sánh quyện đường mật là những giai thoại thú vị và nghệ thuật ẩm thực tinh tế.

Xem thêm