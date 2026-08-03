Video hai trực thăng va chạm khi chữa cháy rừng ở Hy Lạp, 2 người thiệt mạng

(VTC News) -

Hai trực thăng va chạm khi chữa cháy rừng ở Hy Lạp, 2 người thiệt mạng

Vụ va chạm xảy ra hôm 2/8 gần khu vực Psatha, cách Athens khoảng 70 km về phía tây, khi hai trực thăng đang tham gia dập đám cháy lớn bùng phát từ hôm 31/7 gần Agios Vasileios, sau đó lan về Porto Germeno và các dãy núi rừng phía tây thủ đô.

Một điều phối viên người Hy Lạp và phi công người Đan Mạch trên trực thăng đã thiệt mạng.

Trong khi đó, hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc còn lại, gồm một công dân Hy Lạp và một công dân Anh, may mắn sống sót. Không có thương vong dưới mặt đất.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy trực thăng dường như bay lên cắt ngang đường bay của chiếc còn lại trước khi hai máy bay va chạm. Chiếc trực thăng ở phía dưới sau đó bốc cháy và rơi xuống đất, còn chiếc kia vẫn tiếp tục bay.

Cả hai đều là trực thăng Bell, do công ty chữa cháy hàng không McDermott Aviation của Australia thuê và vận hành. Nguyên nhân vụ va chạm đang được điều tra.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis gửi lời chia buồn sâu sắc trên mạng xã hội X, gọi các nạn nhân là những “chiến sĩ tuyến đầu trong cuộc chiến chống cháy rừng dưới điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt”.

Vụ tai nạn xảy ra chỉ vài ngày sau khi hai lính cứu hỏa thiệt mạng khi làm nhiệm vụ trên đảo Crete, trong khi một người khác tử vong tại bán đảo Peloponnese. Hàng trăm người dân tại các cộng đồng ven biển đã phải sơ tán bằng đường biển sau khi lửa và khói chặn các tuyến đường bộ.

Châu Âu đang đối mặt với đợt cháy rừng nghiêm trọng. Các đám cháy lan nhanh tại khu vực quanh Madrid, Valencia (Tây Ban Nha) và Bordeaux (Pháp) buộc hàng trăm nghìn người phải sơ tán.

Hơn 9.000 nhân viên cứu hộ khẩn cấp được huy động, song thời tiết khô hạn và đợt nắng nóng mới đang đến gần khiến nỗ lực khống chế các đám cháy gặp nhiều khó khăn. Giới chức mô tả đây là một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận.

Theo RT, công tác chữa cháy của Tây Ban Nha cũng gặp trở ngại khi toàn bộ đội trực thăng Kamov Ka-32 do Nga sản xuất phải ngừng hoạt động vì các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) sau khi xung đột Ukraine leo thang.