Vì sao tầng cao chung cư nóng khủng khiếp vào mùa hè?

(VTC News) -

Nhiều người từng nghĩ ở chung cư tầng cao sẽ thoáng hơn, nhiều gió hơn, dễ chịu hơn nhà mặt đất. Nhưng đến mùa hè, đặc biệt trong những đợt nắng nóng cực đoan, không ít cư dân lại rơi vào cảm giác ngược lại: Phòng hầm hập từ trưa đến đêm, điều hòa chạy liên tục vẫn khó mát sâu, tường và trần nóng ran, đêm ngủ vẫn oi bức dù bên ngoài đã dịu nhiệt.

Có người thậm chí mô tả: “Sống ở tầng cao mùa hè giống như ở trong chiếc hộp bê tông đang bị nung nóng".

Vì sao tầng cao chung cư lại nóng khủng khiếp như vậy? (Ảnh: REVER)

Vì sao tầng cao chung cư nóng khủng khiếp?

Một trong những nguyên nhân lớn nhất là tầng cao thường nhận bức xạ nhiệt mạnh hơn. Các căn hộ ở thấp có thể được che bớt bởi cây xanh, công trình xung quanh và khối nhà đối diện. Trong khi đó, tầng cao gần như phơi trực tiếp dưới nắng nhiều giờ, đặc biệt với các mặt hướng Tây hoặc Tây Nam.

Ánh nắng chiếu vào tường, cửa kính, ban công, mái... khiến toàn bộ căn hộ hấp thụ nhiệt liên tục.

Các căn hộ áp mái thường nóng hơn hẳn những tầng dưới vì mái bê tông hấp thụ nhiệt cả ngày, sau đó tỏa nhiệt ngược xuống căn hộ bên dưới suốt nhiều giờ. Trong những ngày nhiệt độ ngoài trời vượt 40 độ C, trần nhà có thể nóng hầm hập đến tận khuya.

Nhiều người sống tầng trên cùng chia sẻ tình trạng điều hòa phải bật gần như cả đêm nhưng phòng vẫn bí và oi. Thực tế, trong nhiều trường hợp, điều hòa không chỉ làm mát không khí mà còn phải “đánh nhau” với lượng nhiệt đang tiếp tục tỏa ra từ trần và tường.

Bê tông giữ nhiệt cực lâu

Chung cư hiện đại chủ yếu được xây bằng bê tông, kính, thép. Đây đều là những vật liệu hấp thụ và giữ nhiệt mạnh.

Điều đáng nói là bê tôngnóng lên chậm nhưng nguội đi cũng rất chậm. Ban ngày, tòa nhà hấp thụ nhiệt từ mặt trời. Đến tối, lượng nhiệt đó tiếp tục được nhả ra môi trường xung quanh và vào bên trong căn hộ.

Đó là lý do nhiều người có cảm giác ngoài trời đã bớt nóng mà trong nhà vẫn hầm hập.

Cửa kính lớn: Đẹp nhưng rất nóng

Nhiều chung cư hiện đại sử dụng cửa kính lớn, vách kính, ban công kính để tăng ánh sáng và tầm nhìn. Nhưng kính cũng là “cánh cửa” cho nhiệt lượng tràn vào.

Nếu căn hộ hướng Tây, không có phim cách nhiệt, rèm chống nắng mỏng thì nhiệt độ trong phòng có thể tăng rất nhanh vào buổi chiều. Không ít người từng trải qua cảnh đứng gần cửa kính thấy nóng rát mặt, kéo rèm rồi mà phòng vẫn oi.

Vì sao càng về đêm càng khó chịu?

Nhiều người nghĩ trời tối sẽ mát hơn, nhưng ở chung cư tầng cao, nhiệt thường tích tụ rất lâu. Nguyên nhân là mái và tường vẫn tiếp tục tỏa nhiệt, bê tông chưa kịp nguội, không khí nóng bị giữ lại giữa các khối nhà.

Ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị còn làm tình hình nặng hơn do nhựa đường, bê tông, kính, hàng nghìn cục nóng điều hòa cùng giữ nhiệt suốt đêm. Đó là lý do nhiều cư dân chung cư có cảm giác đêm ở tầng cao vẫn như đang bị hấp hơi.

Hàng nghìn cục nóng điều hòa đang “thổi lửa” cho nhau

Đây là điều nhiều người ít để ý. Mỗi căn hộ bật điều hòa đồng nghĩa cục nóng đang thải nhiệt ra môi trường. Trong các tòa chung cư lớn, có thể có hàng nghìn cục nóng hoạt động cùng lúc.

Nhiệt lượng khổng lồ đó tích tụ quanh tòa nhà, làm không khí xung quanh nóng thêm. Một số khu vực đặt dàn nóng dày đặc thậm chí nóng hầm hập như gần bếp công nghiệp.

Vì sao tầng cao thường tốn điện điều hòa hơn?

Do căn hộ hấp thụ nhiệt mạnh hơn nên điều hòa phải hoạt động lâu hơn, khó đạt nhiệt độ mong muốn hơn, tiêu thụ điện nhiều hơn. Nếu căn hộ hướng Tây, áp mái, nhiều kính thì hóa đơn điện mùa hè thường tăng rất mạnh.

Nhiều người sống tầng cao chia sẻ rằng điều hòa gần như chạy cả ngày mà vẫn không thật sự mát

Có phải càng cao thì càng nhiều gió nên sẽ mát hơn?

Điều này đúng một phần. Tầng cao thường thoáng gió hơn, ít bụi hơn. Nhưng trong các đợt nóng cực đoan, gió nóng cũng không giúp giảm nhiệt đáng kể.

Đặc biệt nếu cửa đóng kín để bật điều hòa thì lợi thế “nhiều gió” gần như biến mất.

Làm gì để giảm nóng cho căn hộ tầng cao?

Một số giải pháp khá hiệu quả:

Dán phim cách nhiệt cho kính,

Dùng rèm dày chống nắng,

Hạn chế nắng chiếu trực tiếp,

Trồng cây ở ban công,

Dùng quạt hỗ trợ luân chuyển khí lạnh,

Cách nhiệt trần nếu ở tầng áp mái.

Ngoài ra, việc tránh để điều hòa quá thấp, vệ sinh máy định kỳ, giảm thiết bị tỏa nhiệt trong phòng cũng giúp cải thiện đáng kể.

Tóm lại, ở tầng cao không phải lúc nào cũng sướng. Sống ở chung cư tầng cao có nhiều ưu điểm như thoáng, ít tiếng ồn, view đẹp nhưng vào mùa hè, đặc biệt trong những đợt nóng gay gắt kéo dài, các căn hộ tầng cao lại dễ trở thành nơi hấp thụ và giữ nhiệt khủng khiếp.

Và đôi khi, cảm giác “ở trên cao cho mát” chỉ đúng vào mùa đông hoặc những ngày thời tiết dễ chịu. Còn giữa mùa hè, nhiều người ở tầng cao thực sự đang sống bên trong một khối bê tông khổng lồ tích nhiệt suốt cả ngày.