Nhà chung cư lắp cục nóng điều hòa ở đâu hợp lý nhất?

(VTC News) -

Trong các căn hộ chung cư, việc bố trí cục nóng điều hòa không đơn thuần chỉ là chuyện tìm một chỗ trống ngoài ban công. Đây là vấn đề liên quan đến kỹ thuật tản nhiệt, an toàn, độ bền thiết bị và thậm chí ảnh hưởng đến quan hệ với hàng xóm xung quanh. Vậy đâu mới là vị trí phù hợp nhất để lắp cục nóng điều hòa trong không gian chung cư vốn hạn chế diện tích và bị ràng buộc bởi nhiều quy định?

Nhà chung cư lắp cục nóng điều hòa ở đâu?

Không giống như nhà phố, chung cư không cho phép chủ hộ tùy tiện khoan đục tường, đưa thiết bị ra ngoài mặt ngoài tòa nhà hoặc thay đổi kết cấu chung. Cục nóng điều hòa – bộ phận có kích thước lớn, phát nhiệt mạnh và tạo tiếng ồn – buộc phải nằm ở vị trí vừa kỹ thuật, vừa tuân thủ quy định.

Dưới đây là những phân tích bạn có thể tham khảo để chọn đúng vị trí lắp cục nóng điều hòa, tránh các rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của thiết bị.

Ban công

Ban công là nơi được đa số hộ gia đình lựa chọn để đặt cục nóng điều hòa.

Ưu điểm: Không gian thoáng, đảm bảo cục nóng tản nhiệt hiệu quả; dễ thi công, ống đồng ngắn giúp điều hòa chạy êm và tiết kiệm điện; không ảnh hưởng đến mặt ngoài tòa nhà, phù hợp quy định; dễ bảo trì, nhân viên kỹ thuật có thể tiếp cận nhanh chóng.

Nhược điểm: Chiếm diện tích sinh hoạt nếu ban công nhỏ. Tiếng ồn có thể ảnh hưởng đến phòng ngủ nếu đặt sát cửa. Việc lắp cục nóng điều hòa ở đây có thể gây nóng khu vực ban công, ảnh hưởng cây trồng hoặc máy giặt.

Giải pháp tối ưu: Đặt cục nóng ở góc khuất, tránh nơi gia đình hay phơi đồ hoặc thư giãn. Lắp thêm giá đỡ inox chắc chắn và bố trí đường nước thải hợp lý. Tránh đặt trực tiếp trên sàn mà nên treo trên tường để chống rung.

Nhà chung cư lắp cục nóng điều hòa ở đâu hợp lý là điều mà nhiều người băn khoăn. (Ảnh: Happynest)

Lô gia kỹ thuật

Nhiều căn hộ chung cư hiện đại bố trí riêng một lô gia kỹ thuật (hay còn gọi là giếng trời kỹ thuật) làm nơi đặt cục nóng điều hòa và hệ thống máy giặt.

Ưu điểm: Tách biệt không gian sinh hoạt, không ảnh hưởng thẩm mỹ căn hộ; thông gió tự nhiên tốt, giúp máy hoạt động ổn định hơn. Việc lắp cục nóng điều hòa ở đây phù hợp với quy chuẩn xây dựng, hạn chế rủi ro pháp lý; giúp che bớt tiếng ồn, giữ môi trường sống yên tĩnh.

Nhược điểm: Nếu lô gia quá nhỏ, nhiều máy chạy cùng lúc sẽ gây nóng cục bộ. Việc bảo trì đôi khi khó khăn nếu không có lối tiếp cận thuận lợi.

Giải pháp tối ưu: Nếu lô gia hẹp, nên giới hạn số lượng cục nóng và lựa chọn điều hòa multi (một dàn nóng – nhiều dàn lạnh). Lắp quạt thông gió bổ sung để tăng cường đối lưu không khí.Không bịt kín lô gia bằng kính hoặc tấm che gây cản trở thoát nhiệt.

Tường ngoài hoặc mặt đứng tòa nhà

Nhiều người muốn đưa cục nóng ra mặt ngoài để giải phóng không gian ban công. Tuy nhiên, hầu hết chung cư đều cấm đặt cục nóng trên mặt đứng vì ảnh hưởng mỹ quan và an toàn.

Trường hợp được phép (hiếm): Một số tòa nhà quy định thiết kế đã có giá đỡ cục nóng ngoài mặt đứng, đặt theo hàng lối và nằm trong khuôn khổ đồng bộ. Khi đó, cư dân được phép sử dụng vị trí đã bố trí sẵn.

Việc lắp đặt cục nóng điều hòa trong căn hộ chung cư không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn liên quan đến kiến trúc, an toàn và quy định của tòa nhà. (Ảnh: Shutterstock)

Rủi ro khi tự ý lắp đặt: Bị ban quản lý bắt buộc tháo dỡ; có nguy cơ rơi, gây mất an toàn cho người đi phía dưới; bị phạt theo nội quy tòa nhà.

Nhìn chung, đây không phải lựa chọn lý tưởng, và chỉ nên thực hiện nếu hoàn toàn hợp lệ về mặt pháp lý.

Không gian trong phòng (logia cải tạo)

Nhiều gia đình sống ở chung cư vì muốn tăng tính thẩm mỹ đã che kín ban công hoặc logia bằng kính, biến nơi này thành không gian phòng. Tuy nhiên, đặt cục nóng điều hòa trong không gian kín là rất nguy hiểm.

Nguyên nhân là bởi cục nóng tỏa nhiệt lớn, nếu không thoát ra ngoài sẽ khiến nhiệt độ tăng cao, làm hỏng máy và tăng nguy cơ cháy nổ. Điều hòa sẽ tiêu tốn điện hơn và giảm tuổi thọ rõ rệt.

Nếu bắt buộc phải đặt trong khu vực được che chắn, cần tạo khe thoáng cực lớn hoặc lắp quạt hút công suất mạnh. Phải có cửa thông gió trực tiếp ra bên ngoài. Không đặt gần vật dễ cháy hoặc thiết bị điện khác.

Nhìn chung, chuyên gia kỹ thuật không khuyến khích giải pháp này.

Hành lang chung

Một số hộ dân từng có ý định đặt cục nóng ra hành lang chung để tiết kiệm không gian. Đây là hành vi sai quy định vì:

- Vi phạm tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy.

- Gây tiếng ồn, thổi khí nóng ảnh hưởng cư dân khác.

- Tăng nguy cơ va chạm, mất an toàn.

Đây là khu vực thuộc phần sở hữu chung nên mọi thiết bị cá nhân đều bị cấm.

Những yếu tố cần tính toán khi chọn vị trí lắp cục nóng điều hòa

Chiều dài ống đồng: Ống đồng càng ngắn, điều hòa càng hoạt động hiệu quả, tiết kiệm điện và ít lỗi. Nên ưu tiên những vị trí gần phòng đặt dàn lạnh nhất có thể.

Lưu thông không khí: Cục nóng cần không gian thoáng để tản nhiệt. Tránh đặt ở nơi kín gió hoặc bị che chắn quá mức.

Hướng nắng: Nếu vị trí đặt cục nóng ở hướng Tây nắng mạnh, máy sẽ nóng hơn bình thường. Nên che nắng bằng mái hoặc lưới mà vẫn phải đảm bảo thoáng khí.

An toàn bảo trì: Nhân viên phải có đủ không gian và điểm tựa khi bảo dưỡng. Tránh các vị trí quá cao, quá nhỏ hoặc không ổn định.

Đồng bộ với thiết kế chung cư: Tuân thủ quy định của chủ đầu tư và ban quản lý để tránh rắc rối pháp lý.

Vậy, nhà chung cư lắp cục nóng điều hòa ở đâu hợp lý nhất? Tùy vào thiết kế từng chung cư, nhưng theo kinh nghiệm của nhiều chuyên gia kỹ thuật, vị trí hợp lý nhất để đặt cục nóng điều hòa thường là:

- Lô gia kỹ thuật: An toàn, thoáng gió, đúng thiết kế, ít ảnh hưởng sinh hoạt.

- Ban công: Dễ lắp đặt, dễ bảo trì, tản nhiệt tốt.

- Vị trí kỹ thuật đồng bộ do chủ đầu tư thiết kế.

Tóm lại, việc lắp đặt cục nóng điều hòa trong căn hộ chung cư không chỉ là bài toán kỹ thuật mà còn liên quan đến kiến trúc, an toàn và quy định của tòa nhà. Chọn đúng vị trí sẽ giúp điều hòa chạy êm, bền, tiết kiệm điện và tránh phiền toái cho hàng xóm.

Nếu bạn chuẩn bị lắp điều hòa cho căn hộ mới, hãy tham khảo kỹ quy định tòa nhà và nhờ kỹ thuật chuyên nghiệp khảo sát. Một quyết định đúng ngay từ đầu sẽ giúp bạn tránh được nhiều rắc rối về sau.