Nhà chung cư bỏ không lâu ngày có nhanh xuống cấp như nhà mặt đất?

(VTC News) -

Có người cho rằng chung cư “ở trên cao, khô ráo, có bảo vệ”, do đó nhà không có người ở vài tháng hay vài năm cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng cũng không ít người sau thời gian dài quay lại căn hộ đã phải đối mặt với mùi ẩm mốc, thiết bị hỏng hóc, sàn gỗ phồng rộp.

Thực tế, nhà chung cư có xuống cấp khi bỏ trống, nhưng mức độ và cách hư hỏng không hoàn toàn giống nhà mặt đất.

Vì sao nhà bỏ không lâu ngày lại xuống cấp?

Dù là chung cư hay nhà mặt đất, việc không có người sinh hoạt thường xuyên đều gây ra những vấn đề chung:

- Không có sự lưu thông không khí

- Độ ẩm tích tụ lâu ngày

- Hệ thống điện nước không được vận hành

- Không phát hiện kịp thời các hư hỏng nhỏ.

Nhà chung cư bỏ không lâu ngày cũng nhanh xuống cấp. (Ảnh: Nydailynews)

Tuy nhiên, đặc điểm kết cấu và môi trường xung quanh khiến chung cư và nhà mặt đất xuống cấp theo những cách khác nhau.

Nhà chung cư bỏ trống có những lợi thế gì so với nhà mặt đất?

So với nhà mặt đất, căn hộ chung cư có một số lợi thế rõ rệt khi bỏ không là:

- Ít bị tác động trực tiếp từ môi trường bên ngoài:Ít khe hở tiếp xúc với bên ngoài, không tiếp xúc trực tiếp với đất nên ít bị thấm ẩm từ nền, ít bị ngập nước, bùn đất bắn lên tường; không chịu tác động trực tiếp của rễ cây, cống thoát nước ngầm; ít chuột, mối hơn nhà mặt đất

- Có hệ thống quản lý, vệ sinh chung: Có bảo vệ, ban quản lý kiểm tra định kỳ, có thể phát hiện sớm rò rỉ nước, cháy nổ; giảm rủi ro bị xâm nhập trái phép.

Nhờ những yếu tố này, chung cư thường chậm xuống cấp hơn nhà mặt đất nếu cùng bị bỏ trống trong thời gian dài.

Nhà chung cư không có người ở xuống cấp thế nào?

Dù có lợi thế so với nhà mặt đất, nhà chung cư bỏ không vẫn có thể xuống cấp nhanh chứ không “miễn nhiễm” với hư hỏng.

- Ẩm mốc âm thầm: Việc không mở cửa khiến không khí tù đọng; hơi ẩm tích tụ trong phòng kín. Tường, trần dễ xuất hiện mốc đen, mốc xanh. Đặc biệt vào mùa nồm ẩm, căn hộ bỏ không dễ có mùi hôi rất khó chịu khi quay lại ở.

- Sàn gỗ, đồ nội thất dễ hỏng: Sàn gỗ công nghiệp dễ phồng rộp, cong vênh. Tủ gỗ, cánh cửa dễ mốc, bong keo. Sofa vải, rèm cửa ám mùi ẩm lâu ngày. Nhiều gia đình phải thay toàn bộ sàn chỉ sau vài năm bỏ trống.

- Hệ thống nước dễ gặp sự cố: Ống nước không sử dụng lâu ngày dễ khô gioăng. Bồn cầu, phễu thoát sàn có mùi hôi bốc ngược. Tình trạng rò rỉ nước âm tường khó phát hiện nếu không có người ở.

Nếu chủ quan, không mở cửa, không chống ẩm, không kiểm tra điện nước, căn hộ chung cư vẫn có thể hư hỏng nặng chỉ sau vài năm. (Ảnh: Pexels)

- Thiết bị điện nhanh xuống cấp nếu không vận hành: Ổ cắm, công tắc dễ oxy hóaĐiều hòa, máy hút mùi, bình nóng lạnh dễ hỏng khi để lâu. Pin điều khiển, thiết bị thông minh có thể chảy nước, hỏng mạch.

Làm gì để nhà chung cư bỏ không lâu ngày không xuống cấp?

- Mở cửa định kỳ: Mở cửa 1–2 lần mỗi tuần nếu có thể, mỗi lần ít nhất 30 phú, ưu tiên mở cửa ban công, cửa sổ.

- Chống ẩm chủ động: Đặt hộp hút ẩm, than hoạt tính; rải vôi bột khu vực nhà vệ sinh. Có thể dùng máy hút ẩm hẹn giờ.

- Kiểm tra điện nước định kỳ: Ngắt aptomat khi không ở; thỉnh thoảng bật điện, xả nước; kiểm tra rò rỉ, mùi lạ.

- Nhờ ban quản lý hoặc người quen hỗ trợ: Nhờ bảo vệ, ban quản lý để ý; nhờ người thân ghé kiểm tra định kỳ.

Nhà chung cư bỏ không lâu ngày không nhanh xuống cấp như nhà mặt đất, nhưng cũng không hề “an toàn tuyệt đối”. Nếu chủ quan, không mở cửa, không chống ẩm, không kiểm tra điện nước, căn hộ chung cư vẫn có thể hư hỏng nặng chỉ sau vài năm. Việc chăm sóc đúng cách sẽ giúp căn hộ giữ được giá trị, tránh sửa chữa tốn kém khi quay lại sử dụng hoặc cho thuê.