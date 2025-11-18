(VTC News) -

Tranh luận “hướng nhà chung cư tính theo ban công hay cửa chính” đã tồn tại nhiều năm. Với sự thay đổi của kiến trúc nhà ở hiện đại, đặc biệt là các tòa chung cư cao tầng, việc xác định hướng đúng càng trở nên quan trọng đối với những người coi trọng phong thủy. Vậy đâu mới là cách tính chính xác và phù hợp nhất?

Hướng nhà chung cư là hướng nào?

Ở nhà mặt đất, khái niệm xác định hướng nhà tương đối rõ ràng: Hướng của mặt tiền, nơi đón khí, lấy ánh sáng và gió. Tuy nhiên, với chung cư – nơi các căn hộ nằm chồng tầng trong một khối kiến trúc kín – việc xác định hướng trở nên phức tạp hơn. Điều này xuất phát từ sự khác biệt trong cấu trúc, sự lưu thông khí và mục đích sử dụng từng khu vực trong căn hộ.

Trong phong thủy, “hướng” của ngôi nhà là nơi nạp khí, đón ánh sáng, ảnh hưởng đến trường khí lưu thông bên trong. Với chung cư, có hai quan điểm phổ biến là tính hướng theo cửa chính và tính hướng theo ban công (hoặc cửa sổ lớn hướng ra ngoài trời)

Mỗi quan điểm đều có luận cứ nhất định, khiến nhiều người băn khoăn không biết nên chọn theo tiêu chuẩn nào.

Quan điểm tính hướng nhà chung cư theo cửa chính

Theo phong thủy cổ điển, cửa chính là nơi nạp khí chủ yếu của ngôi nhà. Với nhà ở truyền thống, đây là nơi con người đi lại, nơi khí lưu thông mạnh nhất. Vì vậy nhiều thầy phong thủy cho rằng dù là chung cư hay nhà đất, hướng vẫn phải tính theo cửa chính. Ưu điểm của cách tính hướng nhà chung cư theo cửa chính:

- Dễ xác định, không nhầm lẫn.

- Phù hợp với nguyên lý cổ truyền “khí nhập môn tất phát”.

- Áp dụng được cho mọi loại hình nhà ở.

Nhược điểm: Với chung cư, cửa chính thường nằm trong hành lang kín, thiếu ánh sáng tự nhiên, ít lưu thông khí trời; hành lang chung cư mang tính “kín – tĩnh” nhiều hơn “khai – động” nên việc coi cửa chính là nơi nạp khí bị cho là không phản ánh đúng thực tế.

Điều này khiến nhiều chuyên gia phong thủy hiện đại cho rằng cách tính này không còn phù hợp tuyệt đối với chung cư ngày nay.

Hầu hết các chuyên gia kiến trúc và phong thủy hiện đại đều khuyên nên xác định hướng căn hộ chung cư dựa trên hướng của ban công hoặc mặt đón ánh sáng, gió chính. (Ảnh: Decordi)

Quan điểm tính hướng nhà chung cư theo ban công

Ngày càng nhiều chuyên gia phong thủy và kiến trúc lựa chọn hướng ban công làm hướng chính của căn hộ. Lý do: ban công hoặc cửa sổ lớn mới là nơi tiếp nhận nhiều ánh sáng tự nhiên, gió, và trường khí nhất.

Ban công là nơi “khai khí”

Trong chung cư, các khu vực như: ban công,cửa sổ lớn,logia hướng ra ngoài trờimới là nơi kết nối căn hộ với không gian bên ngoài. Đây là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của khí hậu, gió, nắng – những yếu tố quan trọng trong phong thủy. Ưu điểm của cách tính hướng nhà chung cư theo ban công:

- Phản ánh đúng luồng khí thực tế trong căn hộ.

- Phù hợp với kiến trúc chung cư hiện đại.

- Giúp xác định hướng tốt – xấu chính xác hơn khi chọn căn hộ.

Nhược điểm: Một số căn hộ không có ban công thật, chỉ có logia nhỏ hoặc cửa sổ; có trường hợp ban công quá nhỏ, ít ánh sáng, nhưng cửa chính lại thông với giếng trời (hiếm gặp).

Rất nhiều chuyên gia phong thủy hiện đại, kể cả những người theo trường phái Bát trạch và Loan đầu, đều đồng tình rằng, với căn hộ chung cư, hướng nhà nên được tính theo ban công hoặc mặt có nhiều ánh sáng – gió nhất, chứ không phải cửa chính. Lý do là khí trường trong chung cư chủ yếu đi từ ngoài trời vào qua ban công/cửa sổ lớn, trong khi cửa chính chỉ đóng vai trò kết nối nội bộ với hành lang và ít ảnh hưởng đến phong thủy.

Thậm chí, một số giáo trình phong thủy hiện đại còn quy định rõ: Cửa chính trong căn hộ chung cư không quyết định hướng nhà, vì không trực tiếp đón khí tự nhiên.

Tuy nhiên, cửa chính vẫn rất quan trọng vì là nơi khí vào – ra khi sinh hoạt, do đó vẫn phải xem xét các yếu tố như: Hướng cửa có xung sát không, có chiếu thẳng hành lang không, có đối diện cửa nhà hàng xóm không… Nhưng đó là chuyện cát – hung của cửa chứ không phải hướng nhà.

Vậy hướng nhà chung cư tính theo ban công hay cửa chính? Từ góc độ phong thủy ứng dụng và kiến trúc hiện đại, cách xác định hướng căn hộ chung cư phù hợp và chính xác nhất là hướng ban công. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ::

- Căn hộ không có ban công, chỉ có logia nhỏ và cửa sổ hẹp: Lúc này, hướng có mặt thoáng lớn nhất (cửa sổ chính) được chọn làm hướng nhà.

- Ban công quá nhỏ hoặc bị chắn sáng bởi tòa nhà khác: Có thể linh hoạt xét thêm hướng cửa sổ hoặc hướng đón gió chủ đạo.

- Căn hộ hai mặt thoáng: Thường tính theo mặt có hiệu quả đón khí nhiều hơn hoặc hướng mà gia chủ sử dụng sinh hoạt nhiều hơn (phòng khách mở ra).

Lời khuyên dành cho người mua nhà

Nếu bạn đang chuẩn bị mua căn hộ và quan tâm phong thủy, hãy áp dụng nguyên tắc sau:

- Xác định hướng ban công: Đây là hướng chính của căn hộ.

- Xem sự thông thoáng: Có gió và ánh sáng là quan trọng nhất.

- Kiểm tra hướng cửa chính để điều chỉnh và hóa giải nếu có xung sát.

- Xem tổng thể nội thất, bố cục phòng: Điều này quan trọng không kém hướng nhà.

Nếu cân nhắc cả 4 yếu tố, bạn sẽ chọn được căn hộ vừa hợp phong thủy vừa tiện nghi.