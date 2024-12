(VTC News) -

Lễ Giáng sinh, còn được biết đến với tên gọi Noel, là một trong những dịp lễ lớn nhất trong năm, là ngày lễ kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giesu. Ngày này còn được gọi là Noel. Vì sao lễ Giáng sinh được gọi là Noel? Để trả lời, chúng ta cần tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của cái tên này.

Noel là gì?

Có nhiều cách giải thích về nguồn gốc từ Noel - một tên gọi khác của ngày lễ Giáng sinh. Một số nhà ngôn ngữ học cho rằng từ này có thể bắt nguồn từ "natalis", tiếng Latin có nghĩa là "sinh nhật". Qua nhiều thế kỷ, ngôn ngữ dần phát triển và biến đổi tạo nên từ "Noel" để chỉ lễ kỷ niệm Giáng sinh trong văn hóa Pháp.

Một giả thuyết khác cho rằng "Noel" có thể bắt nguồn từ "nasci" trong tiếng Latin, nghĩa là "sinh ra". Qua thời gian, "nasci" biến hóa theo nhiều hình thức trong tiếng Pháp và trở thành "Noel".

Cũng có quan điểm cho rằng, từ "Noel" xuất phát từ danh hiệu Emmanuel, tiếng Do Thái cổ có nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta", được chép trong sách Phúc âm Matthew.

Với sự lan rộng của Thiên Chúa giáo và văn hóa Pháp ra khắp thế giới, đặc biệt là trong thời kỳ thuộc địa, cách gọi Noel dần trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ở Việt Nam, từ "Noel" đã được sử dụng từ thời kỳ Pháp thuộc và hiện tại vẫn là cách gọi phổ biến nhất cho ngày kỷ niệm Thiên Chúa giáng sinh.

Tên gọi "Noel" cũng được phổ biến rộng rãi qua truyền thông và nghệ thuật. Nhiều bài hát Giáng sinh nổi tiếng như "The First Noel" đã giúp phổ biến từ này ra toàn thế giới, từ châu Âu lan tỏa tới châu Mỹ, châu Á và châu Phi.

Vì sao lễ Giáng sinh được gọi là Noel? (Ảnh: Canva)

Ngày nay, Noel không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là một phần quan trọng của đời sống văn hóa và xã hội. Noel không chỉ là dịp để các tín đồ Công giáo kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giesu mà còn là cơ hội để mọi người trao gửi yêu thương và sẻ chia niềm vui.

Các biểu tượng của Noel như cây thông, ông già Noel và những món quà đã trở thành phần không thể thiếu của dịp lễ này. Chúng tượng trưng cho niềm vui, sự đoàn kết, và sự lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.

Vì sao nói 'Merry Christmas' thay vì 'Happy Christmas'?

Một trong những câu chúc Giáng sinh phổ biến nhất là "Merry Christmas". Rất nhiều người đã tự hỏi tại sao chúng ta không thường dùng "Happy Christmas" để chúc mừng dịp này.

Từ "merry" trong tiếng Anh thường được dùng để diễn tả cảm giác vui tươi, ấm áp, gần gũi hơn so với "happy". "Merry" không chỉ biểu thị niềm vui mà còn một trạng thái hiếu khách, tiệc tùng và vui vẻ chung. Điều này đặc biệt phù hợp với tinh thần lễ hội của Giáng sinh, nơi mọi người không chỉ cảm thấy vui vẻ mà còn trải qua những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình và bạn bè.

Ngược lại, "happy" thiên về nghĩa vui sướng hơn là một trạng thái bùng nổ của cảm xúc vui vẻ và thường được dùng trong nhiều ngữ cảnh hàng ngày khác nhau. "Happy Christmas" mang ý nghĩa chúc người nhận một Giáng sinh hạnh phúc, an lành. Trước đây, câu chúc này chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp quý tộc và ngày nay, "Happy Christmas" vẫn được sử dụng nhiều ở một số nơi như Anh và Ireland.

Tuy vậy, “Merry Christmas” mới là lời chúc phổ biến hơn cả trên quy mô toàn thế giới, đặc biệt ở các quốc gia nói tiếng Anh chịu ảnh hưởng của văn hoá Mỹ.

Câu chúc Giáng sinh phổ biến nhất là "Merry Christmas". (Ảnh: Canva)

Một trong những lý do quan trọng giải thích cho sự phổ biến của "Merry Christmas" chính là ảnh hưởng của văn học và văn hóa đại chúng. Bài hát "We Wish You a Merry Christmas" được sáng tác vào thế kỷ 16 đóng vai trò không nhỏ trong việc khắc sâu cụm từ này vào tâm trí mọi người.

Sau năm 1843, câu chúc "Merry Christmas" trở nên phổ biến hơn nhờ vào sự phát triển của công nghệ in ấn. Nó được sử dụng rộng rãi trong các tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh.

Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tác phẩm nổi tiếng "A Christmas Carol" của Charles Dickens đã sử dụng liên tục cụm từ này, giúp nó trở nên phổ biến hơn với nhiều người đọc và đã góp phần định hình hình ảnh Giáng sinh hiện đại.

