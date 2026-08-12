(VTC News) -

Ngày 12/8, trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện UBND phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp các đơn vị đưa 5 chú tiểu bị đánh ở chùa Bầu vào Trung tâm công tác xã hội và về nhà.

“Ngay trong đêm 11/8, 4 chú tiểu quê Khánh Hoà được đưa vào Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Phúc, chú tiểu còn lại quê xã Yên Lạc, Phú Thọ được đưa về nhà”, đại diện UBND phường Vĩnh Phúc cho biết thêm.

Theo vị này, tình trạng sức khoẻ của các chú tiểu đều ổn định.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 10/8, Công an phường Vĩnh Phúc tiếp nhận trình báo của người dân về việc 5 chú tiểu tại chùa Bầu (Phật Quang Tự) có dấu hiệu bị đánh gây thương tích trên cơ thể.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vĩnh Phúc khẩn trương xác minh thông tin và báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày khi nắm được vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Vĩnh Phúc xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi của đối tượng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời đưa các cháu đi giám định thương tích.

Qua điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thế Duy (SN 2001, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa), hiện đang tu tập tại chùa Bầu, là người có hành vi đánh 5 chú tiểu gây thương tích.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Thế Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Chiều 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Duy về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự.