Vợ vác gỗ thuê gánh 3 sinh mệnh, xót xa con lỡ lịch truyền máu vì thiếu tiền xe

(VTC News) -

Ở cuối con đường nhỏ dẫn vào xóm Na Mọn, xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên), căn nhà cấp bốn lặng lẽ nép dưới triền đồi. Không tiếng máy cày, không bóng dáng người đàn ông tất bật với công việc thường ngày, nơi đây chỉ còn sự im ắng. Người trụ cột của gia đình gần như không còn đủ sức lao động.

Anh Nguyễn Hoàng Quý (SN 1995) ngồi tựa lưng bên bậu cửa. Gương mặt hốc hác, làn da xanh nhợt vì tình trạng thiếu máu kéo dài. Căn bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) đeo bám anh từ thuở nhỏ, khiến cuộc sống của người đàn ông này chưa bao giờ được bình thường như bao người khỏe mạnh.

Đó không phải bi kịch của riêng anh. Ông nội, bố đẻ rồi các cô, chú trong dòng họ đều mang căn bệnh này. Bố anh và một người chú từng không thể vượt qua. Những lần chứng kiến người thân lần lượt ra đi vì cùng căn bệnh trở thành ký ức ám ảnh suốt tuổi thơ của anh.

Anh từng nghĩ bi kịch sẽ dừng lại ở thế hệ mình. Nhưng khi lập gia đình, rồi lần lượt đón hai con chào đời, kết quả xét nghiệm khiến cả nhà chết lặng. Cậu con trai Nguyễn Hoàng Phong (sinh năm 2019) và bé gái Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 2022) đều mắc tan máu bẩm sinh giống bố.

Anh Quý cùng các con xem lại lịch truyền máu trong tháng. (Ảnh: Như Loan)

Ngày biết tin, anh Quý suy sụp. “Tôi chỉ mong các con được khỏe mạnh, không phải đi vào vết xe của mình. Không ngờ cả hai cháu đều mắc bệnh“, anh nói, mắt đỏ hoe.

Lịch sinh hoạt của gia đình không còn tính theo mùa vụ mà theo những đợt truyền máu. Đến hẹn, ba bố con lại khăn gói đến bệnh viện. Hết truyền máu, theo dõi rồi tái khám. Cứ đều đặn như vậy, tháng này qua tháng khác, năm này sang năm khác.

Có những hôm cơ thể quá mệt, anh Quý từng nghĩ đến chuyện buông xuôi. “Nhìn hai con còn nhỏ, tôi lại không thể. Tôi chỉ sợ các cháu đến chậm lịch truyền máu, bệnh nặng thêm thì khổ“, anh nghẹn giọng.

Điều khiến người đàn ông 31 tuổi day dứt nhất không phải những cơn mệt vì thiếu máu mà là cảm giác bất lực khi không thể kiếm tiền chữa bệnh cho chính mình và các con. Mọi gánh nặng trong gia đình giờ dồn cả lên vai người vợ trẻ.

Chị Nông Thị Hường (sinh năm 1998) trở thành lao động chính của gia đình bốn người. Nhà chỉ khoảng hai sào ruộng, không đủ nuôi cả nhà, càng không thể trang trải chi phí điều trị kéo dài. Để có thêm thu nhập, chị nhận bất cứ việc gì người ta thuê.

Mùa chè, chị đi hái chè. Đến vụ, chị làm cỏ, phun thuốc sâu. Có việc vác gỗ, bốc vác vốn dành cho đàn ông, chị cũng nhận vì không còn lựa chọn nào khác. “Miễn có tiền là tôi làm“, chị nói.

Những lần lỡ lịch truyền máu, sức khoẻ của con gái anh Quý lại trở nặng. (Ảnh: Như Loan)

Sức người có hạn. Điều trị cho ba người mắc bệnh khiến công việc luôn bị ngắt quãng. Có những tháng, gần 20 ngày chị phải đưa chồng và hai con đi truyền máu, tái khám, điều trị. Quãng thời gian ấy đồng nghĩa với việc không thể đi làm thuê, cũng không có thu nhập.

Tiền công vốn ít ỏi vì thế càng teo tóp. Trong khi đó, chi phí đi lại, ăn ở, thuốc men và những khoản phát sinh sau mỗi lần vào viện vẫn đều đặn chờ phía trước. Có lần đến sát ngày truyền máu, trong túi không còn đủ tiền bắt xe xuống bệnh viện.

Chị Hường ôm con ngồi nhìn cuốn lịch, sốt ruột đếm từng ngày vì đã quá hẹn điều trị. Mỗi lần như vậy, nỗi lo lại lớn hơn nỗi đói. Với người mắc tan máu bẩm sinh, truyền máu đúng lịch không chỉ giúp duy trì sự sống mà còn hạn chế nhiều biến chứng nguy hiểm.

Cuộc sống của gia đình vì thế luôn trong vòng xoáy thiếu trước hụt sau. Tiền vừa kiếm được đã dành cho những chuyến đi viện tiếp theo. Không có khoản tích lũy. Cũng chẳng dám nghĩ đến tương lai. Điều chị Hường mong nhất chỉ là đủ tiền để ba bố con không phải lỡ một lần truyền máu nào.

Anh Quý gần như không còn đủ sức lao động, chỉ phụ vợ việc quanh nhà. (Ảnh: Như Loan)

Ông Triệu Văn Thỏa, Trưởng xóm Na Mọn, cho biết gia đình anh Quý thuộc diện đặc biệt khó khăn của địa phương. “Cả ba bố con đều mắc tan máu bẩm sinh, phải truyền máu thường xuyên. Kinh tế gia đình chỉ trông vào người vợ nên cuộc sống rất chật vật“, ông Thỏa nói.

Biết hoàn cảnh ấy, chính quyền địa phương cùng bà con trong xóm nhiều lần đứng ra quyên góp, hỗ trợ nhưng sự giúp đỡ ấy chỉ phần nào giải quyết khó khăn trước mắt. “Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm có thể chung tay giúp đỡ để ba bố con anh Quý có thêm kinh phí chữa bệnh“, ông Thoả nói. Căn nhà gia đình đang ở cũng được Nhà nước và người dân chung tay xây dựng để cả nhà có chỗ che mưa che nắng.