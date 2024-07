Vì sao bạn nên ăn một quả táo mỗi ngày?

(VTC News) -

Từ lâu nhiều người truyền tai nhau câu ngạn ngữ "Ăn một quả táo mỗi ngày giúp tránh mọi bệnh tật" (an apple a day keeps the doctor away). Điều này giúp táo trở thành một trong những loại hoa quả được ưa chuộng nhất thế giới.

Báo Vietnamnet dẫn tư vấn nhà dinh dưỡng người Anh Eli Brecher trên trang GloucestershireLive rằng: “Táo là loại trái cây giàu chất dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin C cùng với đồng, vitamin K và vitamin E”. Một quả táo cỡ trung bình (200g) cung cấp 104 calo, 28g carb, 5g chất xơ, vitamin C (10% nhu cầu hằng ngày), đồng (6%), kali (5%), vitamin K (4%).

Ăn một quả táo mỗi ngày là thói quen tuyệt vời để có trái tim khỏe mạnh, vì pectin trong táo giúp giảm cholesterol, polyphenol tác dụng hạ huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu, uống nước táo - không chứa pectin - không có tác dụng giảm cholesterol tương tự như ăn cả quả.

Ngoài ra, quan điểm mỗi ngày ăn một quả táo tốt cho tim mạch cũng được chứng minh trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ năm 2020. Một nghiên cứu của các nhà khoa học từ Anh và Italy cho thấy, ăn 2 quả táo mỗi ngày có thể giảm đáng kể mức cholesterol.

Ăn một quả táo mỗi ngày rất tốt cho sức khoẻ.

Phân tích dựa trên dữ liệu của 40 tình nguyện viên. Những người tham gia có mạch máu khỏe mạnh hơn sau khi ăn táo hằng ngày, tương tự như tác dụng được thấy ở các thực phẩm khác chứa hợp chất tự nhiên polyphenol như rượu vang đỏ và trà.

Báo VnExpress dẫn chia sẻ của giáo sư Janet Colson, khoa Khoa học Dinh dưỡng và Thực phẩm, Đại học Bang Middle Tennessee trên trang Conversation rằng, chất xơ tự nhiên của táo là một trong những thành phần có hoạt tính sinh học mạnh. Trong thịt táo có chất xơ pectin, làm giảm lượng đường và chất béo hấp thụ vào cơ thể, giảm nguy cơ mắc tiểu đường.

Vỏ táo chứa lượng chất hóa học tự nhiên gọi là polyphenol, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe và giảm bệnh mạn tính. Anthocyanins là một phân lớp của các polyphenol khiến vỏ táo có màu đỏ. Chế độ ăn giàu anthocyanin giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer.

Một trong những polyphenol chính khác trong táo là phloridzin. Các nhà khoa học đã nghiên cứu vai trò của phloridzin trong việc kiểm soát lượng đường huyết hơn 100 năm qua. Những phân tích gần đây xác nhận nó đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng đường huyết, giảm lượng đường hấp thụ từ ruột non và tăng bài tiết từ thận.

Như vậy, ăn một quả táo mỗi ngày sẽ cung cấp đủ lượng kali cho cơ thể để ổn định huyết áp, tốt cho tim mạch, giảm các bệnh mạn tính và hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer.