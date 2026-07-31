VEC hợp tác với 14 đối tác, xây dựng hệ sinh thái sự kiện - triển lãm toàn diện

(VTC News) -

Thông qua việc không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác, VEC từng bước khẳng định vai trò không chỉ là đơn vị cung cấp hạ tầng triển lãm hiện đại, mà còn là nền tảng kết nối và phát triển hệ sinh thái dịch vụ triển lãm toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế, quy tụ các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp, nhà tổ chức, đơn vị công nghệ, logistics và các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trong và ngoài nước.

14 đối tác chiến lược bao gồm các tổ chức xúc tiến như Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Thương mại Ý tại Việt Nam (ICHAM), cùng các thương hiệu danh tiếng trong lĩnh vực hạ tầng tổ chức - vận hành sự kiện triển lãm như UPGroup Asia, Momentus Technologies, Henoto Worldwide, GL Events, Công ty Cổ phần Triển lãm Hàng không Việt Nam (VIAExpo), Công ty TNHH Hồng Hạc, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nghị Tín; bên cạnh đó là các đối tác logistic toàn cầu: APT Freight & Logistics Group, AEL Vietnam - Asia Expo Logistics Vietnam, Rogers Asia, Tradelinks Logistics & Services Co., Ltd.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và 14 đối tác ngày 30/07/2026 đánh dấu bước tiến mới trong việc hoàn thiện hệ sinh thái ngành triển lãm, sự kiện.

Lễ ký kết đánh dấu sự tích hợp đồng bộ và toàn diện trong hệ sinh thái đối tác chiến lược của VEC, bao gồm đơn vị thuộc Nhà nước như Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch nhằm gắn kết triển lãm với quảng bá du lịch quốc gia, đến kênh kết nối quốc tế ICHAM, năng lực tổ chức sự kiện công nghệ cao từ các đối tác trong nước và quốc tế như VIAE và GL Events…

VEC cũng định hình chuẩn mực vận hành hiện đại thông qua giải pháp số hóa cùng Momentus Technologies, thi công gian hàng bền vững chuẩn quốc tế từ Henoto, cùng hệ thống hạ tầng điện, khí nén thiết yếu của Hồng Hạc và Nghị Tín. Đặc biệt, mạng lưới logistics đa tầng gồm APT, Rogers Asia, AEL và Tradelinks đảm bảo khả năng đáp ứng mọi quy mô triển lãm.

3 đợt ký kết liên tiếp trong vòng chưa đầy 6 tuần, với 24 đối tác lớn cho thấy tốc độ và sự nhất quán trong chiến lược phát triển đối tác của VEC để kiến tạo nên hệ sinh thái toàn diện, đưa VEC trở thành điểm đến của các sự kiện triển lãm quy mô toàn cầu và nhận được sự công nhận của quốc tế về năng lực vận hành toàn trình.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), cho biết: “Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa VEC và 14 đối tác không chỉ mở rộng vòng kết nối của VEC, mà còn kiến tạo nền tảng kết nối vững chắc giữa các doanh nghiệp có chung tầm nhìn và sứ mệnh.

VEC tin tưởng rằng, sự cộng hưởng giữa cơ chế chính sách, nền tảng hạ tầng, kinh nghiệm tổ chức và năng lực vận hành của các đối tác sẽ tạo nên những sự kiện có tầm ảnh hưởng khu vực và thế giới, góp phần gia tăng quy mô và chất lượng nền kinh tế giao thương toàn cầu”.

Với 3 đợt ký kết được tổ chức thành công, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới đối tác từ các nhà tổ chức triển lãm, đơn vị cung ứng dịch vụ, đến các Phòng Thương mại, hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến đầu tư.

Với định hướng “Hợp tác chiến lược - Thiết lập chuẩn mực - Dẫn dắt tương lai”, VEC kiên định với mục tiêu đồng hành mạnh mẽ cùng các nhà tổ chức, các đơn vị cung ứng dịch vụ để nâng tầm quy mô và vị thế của các triển lãm chuyên ngành tại Việt Nam, hướng tới xây dựng mô hình hệ sinh thái sự kiện và triển lãm toàn trình đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á.

Tại đây, các đối tác và nhà tổ chức quốc tế có thể dễ dàng tiếp cận các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu đã qua kiểm định nghiêm ngặt của VEC.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) là tổ hợp triển lãm hàng đầu Đông Nam Á với tổng diện tích hơn 90ha. Mang sứ mệnh “Đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới về Việt Nam” - VEC hướng tới trở thành trung tâm kết nối thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến triển lãm và sự kiện hàng đầu khu vực châu Á.