Cận cảnh cao tốc TP.HCM - Long Thành sau gần 1 năm mở rộng

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có tổng chiều dài khoảng 22 km, điểm đầu tại Km4+000 (nút giao Vành đai 2, TP.HCM) và điểm cuối tại Km25+920 (nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai).
Tại nút giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, các nhà thầu đang triển khai xây dựng thêm hai cầu vượt nhằm nâng quy mô đoạn tuyến này lên 10 làn xe, góp phần tăng năng lực lưu thông tại khu vực kết nối giữa hai tuyến cao tốc trọng điểm.
Ở nút giao Quốc lộ 51, hệ thống trụ cầu đã cơ bản hoàn thành. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung lao lắp dầm và thi công bản mặt cầu. Trên toàn công trường, liên danh nhà thầu chia thành nhiều mũi, đồng thời triển khai các hạng mục để đẩy nhanh tiến độ.
Theo quy hoạch, đoạn từ Km4+000 đến Km8+844,5 sẽ được mở rộng lên 8 làn xe; đoạn từ Km8+844,5 đến Km25+920 sẽ đạt quy mô 10 làn xe. Riêng đoạn từ nút giao Quốc lộ 51 hướng về cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã được mở rộng nền đường lên khoảng 12-14 làn xe.
Từ khu vực Quốc lộ 51 hướng về cầu Long Thành, hàng chục km tuyến chính đang được các đơn vị thi công cấp phối đá dăm và thảm nhựa mặt đường.
Bên cạnh dòng phương tiện vẫn lưu thông liên tục trên tuyến cao tốc hiện hữu, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc được huy động làm việc liên tục để triển khai các hạng mục mở rộng.
Những thảm nhựa đầu tiên của dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành.
Sau nhiều tháng thi công nền đường, từng đoạn mặt đường bê tông nhựa đã dần xuất hiện, tạo nên diện mạo mới của dự án. Các đơn vị thi công đang tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch vào cuối năm nay.
Từ khu vực nút giao Nhơn Trạch đến cầu Long Thành, nhiều cây cầu đang được triển khai thi công cọc khoan nhồi, trụ cầu và xử lý nền đất yếu tại phần đường dẫn.
Trên địa phận tỉnh Đồng Nai, hàng chục trụ cầu cạn thuộc đường dẫn cầu Long Thành đã hoàn thành lao lắp dầm và đang thi công bản mặt cầu.
Sau gần một năm thi công, hệ thống trụ cầu đã vươn cao trên sông Đồng Nai. Nhà thầu hiện huy động hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng hơn 100 đầu xe, máy móc, thiết bị, tổ chức hàng chục mũi thi công, duy trì hai ca làm việc liên tục cả trên bờ và giữa sông.
Theo thiết kế, cầu Long Thành sẽ được xây dựng thêm một đơn nguyên mới gồm 5 làn xe hoàn chỉnh, qua đó nâng cao năng lực thông hành của toàn bộ công trình.
Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được khởi công ngày 19/8/2025, đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào tháng 12/2026. Riêng hạng mục cầu Long Thành dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.
Theo thống kê, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành tăng trung bình 10,82% mỗi năm trong những năm gần đây và đã vượt xa năng lực thiết kế ban đầu. Việc mở rộng tuyến đường được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân, đồng thời tăng cường khả năng kết nối với sân bay Long Thành khi công trình này chuẩn bị đưa vào khai thác.
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