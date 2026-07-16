VEC và chuẩn mực mới thay đổi vị thế Việt Nam trên bản đồ MICE khu vực

(VTC News) -

Cuộc đua giành vị thế trung tâm MICE Đông Nam Á

Nhiều năm qua, dù được đánh giá là thị trường giàu tiềm năng nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, dòng vốn FDI lớn và vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam vẫn chưa thể vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực về MICE. Nguyên nhân lớn nhất không nằm ở nhu cầu thị trường mà ở năng lực hạ tầng.

Trong khi Thái Lan sở hữu những tổ hợp triển lãm quy mô lớn như IMPACT hay BITEC, Việt Nam lại thiếu vắng các không gian đủ diện tích, tải trọng và khả năng vận hành để đón những triển lãm, hội nghị quốc tế quy mô lớn. Không ít sự kiện đã phải lựa chọn các quốc gia khác thay vì Việt Nam.

Sự xuất hiện của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) được xem là bước ngoặt giúp tháo gỡ nút thắt này.

Minh chứng rõ nhất là Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm diễn ra tháng 9/2025, quy tụ 28 bộ, ngành, 34 địa phương cùng hơn 110 tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Trong 19 ngày, sự kiện thu hút hơn 10 triệu lượt khách tham quan, có ngày đạt đỉnh khoảng 1,3 triệu lượt.

Những con số ấn tượng của Triển lãm không chỉ đánh dấu một cột mốc mới, mà còn mở ra cách nhìn khác về năng lực tổ chức siêu sự kiện tại Việt Nam.

Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm được tổ chức thành công vào tháng 9/2025 tại VEC với những con số kỷ lục.

Đặc biệt, với quy mô lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới, VEC còn đang tái định vị năng lực tổ chức sự kiện nước ta, đồng thời tạo nền tảng để ngành MICE Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh và định vị lại thứ hạng trong khu vực.

Theo IMARC Group, quy mô thị trường MICE Việt Nam đạt 4,9 tỷ USD năm 2024 và dự báo lên 7,17 tỷ USD vào năm 2033. Với quy mô hiện tại, thị trường MICE Việt Nam đã vượt mục tiêu doanh thu 4,5 tỷ USD (163 tỷ Baht) mà Thái Lan đặt ra.

Sở hữu vị trí chiến lược, chi phí tối ưu, kết nối hàng không hoàn thiện và đặc biệt là vị thế “thủ phủ FDI” toàn cầu, Việt Nam hoàn toàn có dư địa để bứt phá, vươn lên chiếm lĩnh ngôi vương ngành MICE Đông Nam Á.

Hạ tầng VEC đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các siêu sự kiện toàn cầu.

Hạ tầng mang chuẩn mực mới và hệ sinh thái “kiềng ba chân”

Năng lực đáp ứng siêu sự kiện quốc tế của VEC được bảo chứng qua quy mô 90 ha. Trái tim tổ hợp là Nhà triển lãm Kim Quy 130.000 m2, kết hợp cùng 200.000 m2 không gian ngoài trời với sức chứa lên tới 50.000 người mỗi sân Bắc, Nam.

Cùng với Trung tâm hội nghị VinPalace 5.000 chỗ và bãi đỗ xe 10.000 chỗ, hạ tầng khổng lồ này vượt xa mọi tiêu chuẩn thông thường, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường MICE trong nước và thế giới.

Tuy nhiên, chuẩn mực mới của VEC không chỉ dừng lại ở quy mô hạ tầng. Để vận hành cỗ máy 90 ha này, VEC đã xây dựng một hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc tế theo mô hình “kiềng ba chân”: Vận hành tiêu chuẩn - Xúc tiến thương mại - Truyền thông số & Logistics.

Lễ ký kết chiến lược ngày 1/7 vừa qua là bước đi cụ thể hiện thực hóa mục tiêu đó. Đối tác Coex (Hàn Quốc) mang đến quy chuẩn quản trị và an ninh khắt khe nhất thế giới.

VEC và COEX - doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực MICE - chính thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược, cùng mở rộng mạng lưới triển lãm và hội nghị quốc tế tại Việt Nam.

Trong khi đó, Chan Chao International (Đài Loan) và VEAS (Minh Vi) mở rộng mạng lưới triển lãm và xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trực tiếp cho hàng chục ngàn doanh nghiệp. Đồng thời, hệ sinh thái VCCorp bổ sung năng lực chuyển đổi số và truyền thông, đưa các sự kiện tại VEC tiếp cận rộng rãi tới cộng đồng B2B toàn cầu.

Bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VEC, khẳng định: “Sự cộng hưởng giữa hạ tầng, kinh nghiệm tổ chức và năng lực kết nối sẽ tạo nên những sự kiện tầm cỡ, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến mới của ngành giao thương toàn cầu”.

Sự cộng hưởng này giúp VEC vượt xa khái niệm cho thuê mặt bằng đơn thuần, trở thành “điểm đến chiến lược” với dịch vụ trọn gói.

Hệ sinh thái toàn diện này nhanh chóng thu hút các sự kiện chuyên ngành quy mô lớn. Ngay sau lễ ký kết (1-4/7), Chan Chao đã kích hoạt chuỗi triển lãm Hanoi Print Pack, HanoiPlas và Intelligent Asia Hanoi 2026, quy tụ dàn máy móc công nghiệp nặng mà các hạ tầng cũ không đủ tải trọng đáp ứng.

Chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục duy trì sức nóng với Automation World Vietnam, Vietbaby Fair (Coex), cùng PetFair 2026 và 8 triển lãm chuyên ngành khác từ VEAS.

Sự xuất hiện của VEC cũng đang thúc đẩy làn sóng dịch chuyển của các sự kiện về phía Bắc. Tiếp nối thành công của Cafe Show Hanoi (2025) hay ProPak Hanoi (2026), VEC đang trở thành điểm đến mới cho các doanh nghiệp và nhà tổ chức phía Nam nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường miền Bắc và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

Việc hàng loạt đối tác trong nước và quốc tế chọn VEC làm điểm đến cho các siêu triển lãm B2B phức tạp cho thấy Việt Nam hiện tại hoàn toàn đủ năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ thế giới. Từ chỗ phải bỏ lỡ nhiều cơ hội do thiếu không gian tổ chức đạt chuẩn, Việt Nam đang có thêm nền tảng để cạnh tranh trong cuộc đua thu hút các sự kiện quốc tế, đồng thời thay đổi vị thế quốc gia trên bản đồ MICE khu vực.