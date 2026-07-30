Tập đoàn của tỷ phú Phương Thảo sắp làm metro đi ngầm qua sân bay Tân Sơn Nhất

(VTC News) -

Theo phương án của Công ty CP Tập đoàn Sovico, đơn vị đề xuất thực hiện Metro số 4 TP.HCM, tuyến này đi qua 22 phường xã, nối từ Đông Thạnh (Hóc Môn) đến Hiệp Phước (Nhà Bè) kết nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc qua trung tâm TP.HCM và khu vực phía Nam, đi qua sân bay Tân Sơn Nhất.

Tuyến metro này có chiều dài khoảng 43 km, bao gồm 18,2 km đoạn đi ngầm và 24,8 km đoạn đi trên cao. Khoảng cách trung bình giữa các ga khoảng 1,5 km; xa nhất khoảng 2,7 km và ngắn nhất khoảng 700 m.

Metro số 4 nối từ Tây Bắc qua trung tâm TP.HCM với khu Nam dự kiến có 30 nhà ga. (Nguồn: Đơn vị nghiên cứu)

Về hướng tuyến, Metro số 4 TP.HCM dự kiến có điểm đầu tại ga Cầu Sáng (xã Đông Thạnh) và điểm cuối tại ga Hiệp Phước (xã Hiệp Phước). Đây là một trong những tuyến metro có vai trò kết nối xuyên tâm quan trọng, nối khu vực phía Bắc, trung tâm TP.HCM với đô thị cảng Hiệp Phước ở phía Nam.

Tuyến chủ yếu bám theo các trục giao thông lớn hiện hữu, bắt đầu theo đường Hà Huy Giáp đến Nguyễn Oanh đi dọc theo Trường Sơn đến đường Nguyễn Văn Trỗi, tiếp đến Hai Bà Trưng qua Lê Lợi đến các đường Trần Hưng Đạo - Đề Thám, vượt sông Bến Nghé sang Khánh Hội đến Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Tạo đến đường quy hoạch.

Toàn tuyến bố trí 30 nhà ga, với 13 ga ngầm, 17 ga trên cao; trong đó có 11 ga trung chuyển. Đoạn từ ga Cầu Sáng (ga ST01) đến ga An Nhơn (ga ST07) dài khoảng 9,7 km, dự kiến bố trí 7 nhà ga, chạy dọc đường quy hoạch và Hà Huy Giáp.

Đơn vị nghiên cứu đề xuất khu vực phía Bắc TP.HCM còn nhiều quỹ đất trống, mật độ xây dựng thấp và lộ giới quy hoạch rộng từ 30-40 m, nên xây dựng tuyến trên cao.

Ở khu vực này, tuyến sẽ đi trên cao vượt sông Vàm Thuật, vào đường Nguyễn Oanh và kết nối khu vực An Nhơn. Riêng ga Ngã Tư Ga được nghiên cứu bố trí phía tây cầu vượt hiện hữu, đồng thời xây dựng cầu đi bộ kết nối hai bên nhằm giảm chi phí đầu tư.

Đoạn từ ga An Nhơn (ga ST07) đến ga Mai Văn Ngọc (ga ST11) dài khoảng 6,3km đi dọc theo trục đường Nguyễn Oanh, đường Trường Sơn đến đường Nguyễn Văn Trỗi, dự kiến bố trí 4 nhà ga.

Đoạn nằm trong khu vực chuyển tiếp giữa khu đô thị phía Bắc và khu trung tâm TP.HCM được đề xuất đi ngầm. Do dọc tuyến có các công trình quan trọng như sân bay Tân Sơn Nhất, bệnh viện, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ đô thị khác; xung quanh đoạn tuyến này cũng đã phát triển hoàn chỉnh, mật độ xây dựng cao và giao thông đường bộ đông đúc; phía tây giáp sân bay, phía đông chủ yếu là các công trình thấp tầng.

Hướng đi của Metro số 4 qua khu trung tâm TP.HCM. (Nguồn: Đơn vị nghiên cứu)

Đoạn từ ga Mai Văn Ngọc (ST11) đến ga Nguyễn Văn Linh (ga ST18) dài khoảng 9,2 km, được đánh giá là đoạn phức tạp nhất của toàn tuyến vì đi qua khu trung tâm TP.HCM. Đây là nơi tập trung dày đặc các cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, bệnh viện cùng hệ thống đường có mặt cắt hẹp nên phương án ngầm được đánh giá là phù hợp nhất.

Toàn bộ tuyến qua khu vực này được đề xuất đi ngầm theo trục Nguyễn Văn Trỗi - Hai Bà Trưng - Pasteur - Lê Lợi - Đề Thám - Khánh Hội - Nguyễn Hữu Thọ.

Tuyến dự kiến kết nối với ga Bến Thành, đồng thời tận dụng không gian ngầm đã được làm sẵn khi xây dựng Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Từ ga Bến Thành, tuyến tiếp tục đi về khu vực Khánh Hội, vượt sông sang phía Nam thành phố với chiều dài khoảng 3,8km, và bố trí 3 ga.

Từ ga Nguyễn Văn Linh (ga ST18) đến ga Bà Chiêm (ga ST24) dài khoảng 8 km đi trên cao theo trục Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Văn Tạo với khoảng 6 nhà ga.

Điểm cuối của tuyến đi trên cao. (Nguồn: Đơn vị nghiên cứu)

Theo nghiên cứu, đoạn đầu vẫn đi ngầm để phục vụ khu đô thị hiện hữu. Sau ga Rạch Đỉa, metro sẽ chuyển dần từ ngầm lên cao do dải phân cách đường rộng và điều kiện thi công thuận lợi hơn.

Đoạn cuối từ ga Bà Chiêm đến ga cuối Hiệp Phước dài khoảng 9,3 km, tiếp tục đi trên cao dọc đường Nguyễn Văn Tạo và các tuyến quy hoạch.

Tuyến Metro số 4 cũng xây dựng 2 công trình cầu vượt lớn tại vị trí vượt quốc lộ 1 và vị trí vượt cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Dự kiến tuyến metro này sẽ khởi công khoảng quý 1 hoặc quý 2/2027; đưa vào vận hành theo lộ trình phê duyệt.

Theo phương án nghiên cứu, Metro số 4 được thiết kế theo tiêu chuẩn đường sắt đô thị hiện đại, sử dụng đường đôi khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, điện khí hóa.

Tốc độ thiết kế tối đa 120 km/giờ đối với đoạn trên cao và đoạn đi ngầm có vận tốc 90 km/giờ.

Đơn vị nghiên cứu cũng tính toán lượng khách, số tàu thời gian đầu vận khoảng năm 2030 và tăng dần lên năm 2040; năm 2050.

Giai đoạn đầu năm 2030 có 26 đoàn tàu khai thác, công suất vận chuyển khoảng 15.360 hành khách/giờ. Đến 2040 có 50 đoàn tàu vận chuyển 29.330 hành khách/giờ và đến 2050 có 55 đoàn tàu 6 toa, năng lực đáp ứng 40.100 hành khách/giờ.