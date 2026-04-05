Thời sự Đời sống Xuất bản ngày 05/04/2026 07:15 AM Xuất bản ngày 05/04/2026 07:15 AM Hình hài tuyến đường 1.200 tỷ đồng, băng qua 'thủ phủ' cà phê Gia Lai (VTC News) - Có tổng vốn 1.200 tỷ, tuyến đường nối QL19 và đường Hồ Chí Minh (Gia Lai) hoàn thiện sẽ tạo mạch máu giao thông giúp giảm tải nội đô Pleiku và phát triển kinh tế.Tuyến đường được đầu tư 1.200 tỷ đồng ở Gia Lai. Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, Dự án tuyến đường nối Quốc lộ 19 đến đường Hồ Chí Minh (tuyến tránh đô thị Pleiku, Gia Lai) đã hoàn thiện, kỳ vọng thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của vùng đất đỏ bazan này. Tuyến đường nối Quốc lộ 19 đến đường Hồ Chí Minh tại Gia Lai là công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng Dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 15 km, đi qua địa bàn các xã Đak Đoa, phường An Phú và Biển Hồ được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội địa phương đô thị phía tây Gia Lai.Đường có quy mô thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có vận tốc thiết kế 60km/h với nền đường rộng 30m; mặt đường rộng 21m (kể cả đan rãnh).Dải phân cách trên đường rộng 3m, vỉa hè mỗi bên rộng 3m. Mặt đường được thảm nhựa chất lượng cao, đảm bảo chịu tải cho các dòng xe có tải trọng 10 tấn/trục. Điểm nhấn trên toàn tuyến đường là các cây cầu vượt sông Biển Hồ đi qua trung tâm vùng lõi khu vực du lịch Biển Hồ - núi lửa Chư Đang Ya (xã Biển Hồ). Cầu Biển Hồ hiện là chiếc cầu kết cấu dạng vòm quy mô lớn nhất ở phía tây tỉnh Gia Lai. Cầu Biển Hồ hoàn thiện khiến người dân hai bên bờ vui mừng vì không phải đi theo vòng hồ như trước kia, đồng thời cũng giúp rút ngắn khoảng cách giữa Quốc lộ 19 với đường Hồ Chí Minh.Hiện tại, hệ thống các hạng mục như vòng xuyến, dải phân cách, hệ thống biển báo và đèn chiếu sáng trên toàn tuyến đường đã hoàn thiện.Dưới nắng gắt của vùng đất đỏ ba zan, các đơn vị thi công đang tập trung lát gạch những mét vỉa hè cuối cùng trên tuyến đường.Diện mạo tuyến đường nối Quốc lộ 19 với đường Hồ Chí Minh với đường cong mềm mại, mang nét đặc trưng của các cung đường Tây Nguyên.Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, hiện dự án chính thức thông xe kỹ thuật toàn tuyến. Sắp tới đây, áp lực giao thông đè nặng lên các tuyến đường nội thị Pleiku trong nhiều năm qua sẽ được giải toả, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông. "Thay vì mất gần 45 phút để len lỏi qua các nút giao trong phố thì giờ đây tài xế chỉ còn 15 phút di chuyển, tiện lợi và tiết kiệm nhiên liệu. Khách du lịch cũng dễ dàng đến các điểm du lịch nổi tiếng như Biển Hồ, núi lửa Chư Đăng Ya mà không cần đi qua nội đô Pleiku đông đúc", anh Nguyễn Văn Hùng, tài xế xe tải đường dài chia sẻ. Quan sát từ trên cao, tuyến đường như dải nhựa trải dài qua những đồi cà phê, con đường này đang được kỳ vọng là "mạch máu" chiến lược, giải quyết bài toán ùn tắc và mở ra không gian phát triển mới cho phố núi Pleiku nói riêng và phía Tây tỉnh Gia Lai nói chung.Nguyễn Gia
Bình luận