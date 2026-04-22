Usilk City - từ siêu dự án đáng mơ ước đến sai phạm phải chuyển công an điều tra

Trong kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ (TTCP), dự án khu đô thị Văn Khê mở rộng (Usilk City) bị nhắc tên khi nhiều sai phạm bị kiến nghị chuyển sang Bộ Công an để xem xét điều tra.

Dự án Usilk City do Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao khi chưa đảm bảo điều kiện về năng lực tài chính theo quy định. Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, huy động vốn và phát hành trái phiếu, thu về tổng số tiền 8.456 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng cho dự án, doanh nghiệp đã dùng tới 5.302 tỷ đồng cho các mục đích khác.

Việc sử dụng vốn sai mục đích khiến dự án rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính nghiêm trọng, chậm tiến độ kéo dài, chưa bàn giao được hơn 750 căn hộ cho khách hàng, làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí lớn về đất đai và nguồn lực xã hội.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển hồ sơ của dự án Usilk City sang Bộ Công an điều tra.

Usilk City từng được giới thiệu như một dự án đáng mơ ước của Thủ đô, nằm trên trục đường Tố Hữu (phường Hà Đông), gồm 13 tòa nhà cao từ 25 - 50 tầng, với 2.800 căn hộ cao cấp và tổng mức đầu tư lên tới 10.000 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ quý II/2008. Theo kế hoạch ban đầu, trong giai đoạn 2012 - 2013, Công ty CP Sông Đà Thăng Long sẽ bàn giao nhà cho người mua. Nhưng đến nay mới bàn giao được 4 tòa nhà tại cụm CT1 là 101 - 102 - 103 -105, các tòa nhà còn lại vẫn dở dang, chưa thể bàn giao, trong khi hàng nghìn người chưa có nơi an cư giữa Thủ đô.

Hành trình nhận nhà của cư dân tại 4 tòa nhà thuộc dự án cũng đầy gian nan, với những kế hoạch trục vớt, “sang tay”.

Năm 2013, hàng trăm khách hàng đã chung tay "giải cứu" dự án. Một thỏa thuận “vô tiền khoáng hậu” trên thị trường bất động sản thời điểm đó đã xảy ra khi khách hàng dự án Usilk City thay chủ đầu tư, trở thành người kiểm soát dòng tiền đổ vào công trình với mong muốn được nhận nhà trong thời gian sớm nhất.

Cuối năm 2015, CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ đô - thành viên của CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) vào tiếp quản tòa CT2-105 và đổi tên thành HPC Landmark 105.

Tháng 3/2017, UBND TP. Hà Nội có quyết định chấp thuận cho phép Sông Đà Thăng Long chuyển nhượng tòa CT2-105 Usilk City cho CTCP Đầu tư Hải Phát. Khối nhà này gồm 50 tầng và phần diện tích tầng hầm nằm trong phạm vi lô đất chuyển nhượng. Cuối năm 2018, chủ đầu tư bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Năm 2019, CTCP BIDGroup cũng bắt đầu tiếp quản và triển khai lại tòa CT1-104 - vốn chỉ mới xây dựng xong phần móng và 5 tầng - với tên thương mại mới là BID Residence. Dù đã được đổi chủ, nhưng số phận của toà này cũng hết sức lận đận, bị nhiều cư dân tố chậm tiến độ bàn giao.

Đáng chú ý, dự án này từng bị Hà Nội thanh tra toàn diện sau khi có nhiều đơn tố cáo chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long có các dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đây là dự án có quy mô đầu tư lớn, chủ đầu tư đã bán và thu một lượng tiền rất lớn của khách hàng, vì vậy mức độ ảnh hưởng của dự án với xã hội là nghiêm trọng nếu chủ đầu tư không hoàn thành dự án. Chủ đầu tư đã nhiều lần cam kết, hứa hẹn với khách hàng về việc bàn giao nhà nhưng thực tế tiến độ triển khai vẫn rất “ì ạch”.

Sau đó, kết luận của thanh tra Hà Nội chỉ ra rằng tính đến thời điểm ngày 31/3/2016, Công ty Sông Đà Thăng Long đã sử dụng số tiền 5.302 tỷ đồng thu được của khách hàng mua căn hộ hình thành trong tương lai và các tổ chức tín dụng dùng để đầu tư ra bên ngoài, sử dụng sai mục đích.

Ngoài ra, từ tháng 1 - 10/2010, công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long đã ký hợp đồng huy động vốn với 103 khách hàng; ký hợp đồng bán nhà với 1.931 khách hàng; ký hợp đồng bán sàn thương mại với 188 khách hàng; ký hợp đồng hợp tác đầu tư với 3 công ty; ký hợp đồng vay vốn với 1 công ty; ký hợp đồng vay vốn với 7 tổ chức tín dụng và 2 công ty tài chính; phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn cho dự án Usilk City với tổng số tiền 8.456 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty Sông Đà Thăng Long đã có hành vi huy động, chiếm dụng vốn trái phép; sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân và tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích theo cam kết.

Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc dự án Usilk City thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ.