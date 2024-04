Uống nước đậu đen rang có giảm cân?

(VTC News) -

Bài viết trên website Bệnh viện Vinmec tham vấn bởi bác sĩ Y học cổ truyền Trần Thị Bích Ngọc, Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec - Sao Phương Đông giải đáp thắc mắc uống nước đậu đen có giảm cân không.

Thắc mắc uống nước đậu đen có giảm cân không sẽ được giải đáp dưới đây.

Nước đậu đen rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, bạn phải uống đúng cách thì mới có thể tận dụng được hết công dụng của loại nước này.

Theo bác sĩ Y học cổ truyền Trần Thị Bích Ngọc, Trung tâm Y học cổ truyền Vinmec - Sao Phương Đông, đậu đen có nguồn gốc từ Châu Phi và ngày nay được trồng rất phổ biến tại các quốc gia nhiệt đới trong đó có Việt Nam.

Trung bình trong 100g đậu đen chứa khoảng 350 calo cùng nhiều vitamin, khoáng chất như: đạm, chất béo, carbohydrate, chất xơ, vitamin K, thiamin, niacin, folate, canxi, sắt, magie, phốt pho, kali, natri, kẽm.

Đậu đen khi rang chín và nấu nước sẽ cung cấp cho cơ thể lượng lớn chất Arginine - một axit amin được chứng minh là có công dụng giúp chuyển hóa năng lượng, thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo và Glutamine - axit amin giúp cung cấp đến 50% năng lượng sau bữa ăn. Do vậy, uống nước đậu đen giảm cân hay uống nước đậu đen rang giảm mỡ bụng là có thật.

Bạn có thể uống nước đậu đen rang hàng ngày để đạt hiệu quả giảm cân tốt, đồng thời tăng tác dụng bổ thận.

Bạn hãy nhớ rằng nước đậu đen không thể thay thế hoàn toàn cho nước lọc nên vẫn cần bổ sung thêm 50% lượng nước nạp vào cơ thể. Đừng quên kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện khoa học, như vậy mới giảm cân bền vững và lành mạnh.

Đậu đen khi rang chín và nấu nước sẽ cung cấp cho cơ thể lượng lớn chất Arginine. (Ảnh minh hoạ)

Báo Lao động dẫn nguồn Medical News Today thông tin, đậu đen chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hoá, thực phẩm này không chỉ tốt cho vòng eo mà còn có thể hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tật.

Dưới đây là một số tác dụng của nước đậu đen rang

Giúp xương khoẻ mạnh

Canxi và phốt pho là hai khoáng chất quan trọng trong việc hình thành nên cấu trúc xương; trong khi sắt và kẽm lại đóng vai trò duy trì sức mạnh và độ đàn hồi cho xương khớp. Điều thú vị là mọi thành phần vừa nêu đều có mặt trong đậu đen.

Do vậy, nếu muốn phòng ngừa các bệnh lý về xương khớp và giữ cho xương chắc khỏe, bạn nên duy trì thói quen dùng nước đậu đen rang, theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA).

Giúp hạ huyết áp

Duy trì lượng natri thấp là điều cần thiết để giữ huyết áp ở mức bình thường. Đậu đen xanh lòng là ứng cử viên sáng giá cho tiêu chí này. Loại thực phẩm này có hàm lượng natri thấp và chứa kali, canxi và magiê, giúp giảm huyết áp tự nhiên.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Đậu đen còn có tính kháng viêm và chứa thành phần vitamin nhóm B phức hợp cao, giúp cho mạch máu được tăng thêm sức khỏe, làm giảm lượng cholesterol xấu và triglyceride trong cơ thể, hỗ trợ cho những người đang mắc bệnh tim được khỏe mạnh hơn.

Hỗ trợ tiêu hoá

Do có hàm lượng chất xơ nên đậu đen giúp thực phẩm di chuyển dễ dàng hơn thông qua quá trình tiêu hóa, giảm các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng, táo bón.

Hỗ trợ giảm cân

Đậu đen giàu chất xơ nên làm tăng cảm giác no sau khi ăn và giảm cảm giác thèm ăn, khiến bạn no lâu hơn, do đó làm giảm lượng calo tổng thể. Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ từng chỉ ra rằng việc tăng tiêu thụ thực phẩm thực vật như đậu đen làm giảm nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim.

Làm đẹp da

10 loại axit amin thiết yếu có trong đậu đen đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản sinh collagen. Do đó, uống nước đậu đen có thể giúp bạn duy trì làn da mịn màng, ngăn ngừa lão hóa.

Lưu ý: Nước đậu sau khi pha chế có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 24 giờ đầu. Bạn cần tránh việc để nước ở nhiệt độ phòng mà không đậy kín sẽ dễ gây tình trạng đau bụng khi uống phải.

Tác dụng của đậu đen mang lại cho cơ thể rất nhiều, nhưng bạn không nên quá lạm dụng thức uống này để tránh làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Mỗi ngày bạn chỉ nên uống 1 ly, và tuyệt đối không cho thêm đường, như vậy sẽ làm giảm công dụng của nước đậu đen.