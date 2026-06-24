Ukraine tiếp tục tấn công, muốn 'cô lập' Crimea

(VTC News) -

Quân đội Ukraine tuyên bố phá hủy cây cầu đường sắt quan trọng bắc qua kênh đào Bắc Crimea.

Trong thông báo trên Telegram, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine (SOF) khẳng định cây cầu “không còn tồn tại”. Theo Ukraine, đây là tuyến hậu cần và quân sự chiến lược của Nga, được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, nhiên liệu và trang thiết bị quân sự từ lãnh thổ Nga sang Crimea thông qua eo biển Kerch.

Video do quân đội Ukraine công bố cho thấy cây cầu đường sắt bốc cháy, khói đen bốc cao sau cuộc tấn công.

Nga tuyên bố sáp nhập Crimea vào năm 2014. Kể từ khi chiến sự bùng nổ năm 2022, bán đảo này đóng vai trò là một trong những căn cứ hậu cần và quân sự quan trọng của Nga trên Biển Đen. Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết Kiev đang đẩy mạnh chiến dịch sử dụng máy bay không người lái nhằm cô lập Crimea khỏi phần còn lại của Nga.

“Có vẻ như trong thời gian tới Crimea sẽ trở thành một hòn đảo thực sự. Điều đó có thể dẫn đến những hệ quả rất bất ngờ đối với Nga”, ông nói trên YouTube.

Thời gian gần đây, Ukraine liên tục tập kích các mục tiêu tại Crimea, bao gồm nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng, làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trên bán đảo. Ukraine cũng đã thực hiện nhiều cuộc tấn công sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó có vụ tấn công bằng UAV nhằm vào một nhà máy lọc dầu gần Moskva hôm 18/6.

Bình luận về các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Kiev đang tìm cách “gây bất ổn" tại Nga.

Ông nói Ukraine đang nhận được sự hỗ trợ lớn từ phương Tây và sử dụng số lượng lớn máy bay không người lái để tạo cảm giác bất an về khả năng bảo vệ lãnh thổ của quân đội Nga. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Moskva đang cân nhắc cấm xuất khẩu dầu diesel nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu trong nước, trong bối cảnh các cuộc tấn công của Ukraine gây ảnh hưởng tới hệ thống nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu của Nga.

Ở một diễn biến khác, Nga cũng tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào thành phố Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Zelensky cho biết vụ tấn công khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Theo giới chức Ukraine, tên lửa được sử dụng mang đầu đạn chùm.