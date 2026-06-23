Ukraine phát cảnh báo không kích, chính quyền yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn

(VTC News) -

Ngày 23/6, thủ đô Kiev của Ukraine ban hành cảnh báo không kích và yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Thông tin này được đưa ra sau loạt trận tấn công của Nga vào Ukraine trong đêm và sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo hồi tuần trước rằng Nga đang chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn.

Ở những nơi khác tại Ukraine như thành phố Kharkov - thành phố lớn thứ hai của Ukraine cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và hai tên lửa, Thị trưởng Ihor Terekhov thông tin thêm.

Nga - Ukraine đang mang rộng các cuộc tấn công. (Ảnh: Reuters)

Tại thành phố Sumy, máy bay không người lái của Nga tấn công một ngôi nhà khiến một cậu bé 13 tuổi, cha cậu bé 36 tuổi và bà nội 73 tuổi thiệt mạng. Vụ tấn công cũng làm bị thương một cậu bé 10 tuổi, trong khi mẹ cậu bé 31 tuổi và em gái 13 tuổi vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Bình luận về vụ tấn công, Tổng thống Zelensky cho rằng không có "lý do chính đáng" nào dành cho cuộc chiến của Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin đang "coi thường mạng sống con người".

"Xung đột phải chấm dứt. Nó đã cướp đi sinh mạng của nhiều người trong suốt 5 năm qua. Cuộc xung đột toàn diện kéo dài hơn cả Thế chiến thứ nhất. Có lẽ Nga muốn chờ đến khi nó kéo dài hơn cả Thế chiến thứ hai", ông Zelensky nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Zelensky, Ukraine biết vị trí các nhà máy quân sự, kho chứa dầu và cơ sở lưu trữ khí đốt của Nga. Cùng với đó, ông đe doạ Ukraine sẽ đáp trả hàng ngày các cuộc tập kích của Nga.

"Chúng tôi cần có các công cụ với tầm bắn lớn hơn. Và chúng tôi đang làm điều đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, cường độ sẽ gia tăng sau mỗi ngày trôi qua", nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Cùng thời điểm, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine báo cáo nhà máy điện tử lớn sản xuất linh kiện cho hệ thống tên lửa tiên tiến của Nga bị lực lượng Ukraine tấn công tại thành phố Voronezh.

Thống đốc Alexander Gusev sau đó cho biết thêm thành phố của Nga chịu tổn thất nặng nề sau vụ tấn công của Ukraine với ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, 10 tòa chung cư và 6 nhà riêng bị hư hại.

Trong khi đó, Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko dự kiến ​​gặp nhau trong thời gian tới và sẽ thảo luận về tối hậu thư mà Tổng thống Zelensky đưa ra cho Minsk.

Cụ thể, ông Zelensky cáo buộc Belarus tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào Ukraine và cảnh báo Minsk phải gỡ bỏ thiết bị liên lạc được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công trong vòng một tuần, nếu không Ukraine sẽ có hành động đáp trả.

Theo ông Zelensky, thiết bị này bao gồm hệ thống chuyển tiếp được gắn trên tháp truyền thông và được sử dụng để hỗ trợ hoạt động máy bay không người lái của Nga chống lại Ukraine. Máy bay không người lái tấn công kiểu Shahed của Nga được biết đến là dựa vào mạng lưới liên lạc vô tuyến và cơ sở hạ tầng mặt đất để định hướng trong những cuộc tấn công tầm xa.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov lên án tối hậu thư, cáo buộc ông Zelensky và Ukraine đe dọa "chủ quyền" của Belarus.