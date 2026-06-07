Nga tuyên bố đánh chặn 339 máy bay không người lái Ukraine trong 13 giờ

(VTC News) -

Các vụ đánh chặn được ghi nhận tại nhiều khu vực của Nga, trong đó có thủ đô Moskva.

Trong thông báo đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng 13 khu vực cùng các vùng trên Biển Đen ghi nhận hoạt động đánh chặn UAV trong khoảng thời gian từ 7h đến 20h (giờ địa phương).

Khói đen bốc lên sau khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Các khu vực bị ảnh hưởng trải dài từ miền trung nước Nga đến các vùng Leningrad và Pskov ở phía tây bắc.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cũng liên tục đăng tải trên Telegram các thông báo về hoạt động của lực lượng phòng không nhằm đối phó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone). Theo thống kê sơ bộ, 14 drone bị bắn hạ trong ngày.

Cơ quan hàng không dân dụng Nga nhiều lần phải tạm dừng hoạt động bay tại một số sân bay. Theo truyền thông Nga, riêng thành phố nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen ghi nhận 4 lệnh tạm dừng khai thác bay được ban hành vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

Trong khi đó, vụ tấn công nhằm vào St. Petersburg diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ám chỉ rằng các máy bay không người lái (drone) của Ukraine có thể "ghé thăm" Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF). Ông cũng kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành cuộc gặp trực tiếp để thảo luận về giải pháp chấm dứt xung đột.

Theo giới chức địa phương, St. Petersburg hứng chịu cuộc tấn công bằng drone quy mô lớn vào ngày bế mạc diễn đàn. Thống đốc vùng Leningrad, Aleksandr Drozdenko, cho biết trên mạng xã hội rằng hơn 140 drone bị bắn hạ vào sáng sớm thứ Bảy (6/6). Ban đầu chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng.

Cảnh báo không kích đã được ban hành trong đêm và người dân được khuyến cáo ở trong nhà. Hoạt động tại Sân bay Pulkovo ở St. Petersburg bị đình chỉ, khiến hàng chục chuyến bay bị hoãn hoặc chuyển hướng. Cuộc tấn công này diễn ra sau một đợt tập kích drone lớn khác vào khu vực ngày 3/6, đúng ngày khai mạc diễn đàn – sự kiện thu hút người tham dự từ hơn 130 quốc gia.

Đáp lại đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng hiện chưa có cơ sở để tổ chức một cuộc gặp trực tiếp, đồng thời nhận định những hành động gần đây của Kiev khiến các cuộc đàm phán thực chất trở nên khó khăn hơn. Ông cũng chỉ trích thông điệp của nhà lãnh đạo Ukraine là không phù hợp và mang tính khiêu khích.

Ông Putin nhấn mạnh Nga vẫn sẵn sàng đàm phán với Ukraine, nhưng chỉ khi các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột được giải quyết.