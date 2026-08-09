Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc sáng 9/8 đã nâng cấp cảnh báo đối với bão Dolphin lên mức đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết của nước này.

Lúc 10h ngày 9/8, tâm bão Dolphin nằm trên vùng biển phía Nam biển Hoa Đông, cách thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang khoảng 215 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 14, tương đương 45 m/s, giật cấp 15 - 16; áp suất thấp nhất tại tâm bão là 950 hPa.

Bão Dolphin áp sát, Trung Quốc ban bố cảnh báo đỏ về bão và sóng biển. (Ảnh: Reuters)

Dự báo, bão Dolphin di chuyển theo hướng Tây hoặc Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 25 km/h, cường độ ít thay đổi. Bão có thể đổ bộ vào khu vực ven biển từ Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang đến Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến trong khoảng từ chiều tối 9/8 đến rạng sáng 10/8.

Khu vực từ Tam Môn, Chiết Giang đến Phúc Đỉnh, Phúc Kiến được đánh giá có khả năng cao nhất nằm trong vùng đổ bộ của bão.

Sau khi vào đất liền, bão được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu dần. Tuy nhiên, hoàn lưu bão rộng được dự báo gây gió mạnh, mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương miền Đông và miền Trung Trung Quốc.

Từ chiều 9/8 đến chiều 10/8, phần lớn biển Hoa Đông, vùng biển lân cận quần đảo Điếu Ngư, vịnh Hàng Châu, cửa sông Dương Tử và ven biển các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, khu vực Thượng Hải có gió mạnh cấp 9 - 12, giật cấp 13 - 14. Vùng biển gần tâm bão đi qua có gió cấp 13 - 14, giật cấp 15 - 16.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo từ ngày 9/8 - 11/8, các tỉnh Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến, Giang Tô, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông và một số khu vực khác sẽ có mưa to đến mưa rất to. Lượng mưa tích lũy tại nhiều nơi có thể đạt 200 - 400 mm; riêng một số khu vực phía Đông Chiết Giang có thể vượt 600 mm.

Mưa lớn cường suất cao trong thời gian ngắn, dông và gió giật mạnh làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng và các loại thiên tai thứ phát.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Hải dương Quốc gia Trung Quốc cũng ban bố cảnh báo đỏ về sóng biển. Dự báo từ sáng 9/8 đến sáng 10/8, vùng biển gần bờ Chiết Giang có sóng cao 5 - 8 m. Biển Hoa Đông dự kiến có khu vực sóng cao 7 - 12 m; vùng biển gần bờ Thượng Hải có sóng cao 3,5 - 5,5 m.

Trước diễn biến phức tạp của bão, các địa phương ven biển Trung Quốc khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó. Tại Chiết Giang, từ 18h ngày 8/8, thành phố Đài Châu đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống bão lên cấp I. Toàn bộ 3.815 tàu cá tại địa phương đã vào nơi tránh bão an toàn, 29 công trình thi công liên quan trên biển phải dừng hoạt động.

Tại tỉnh Phúc Kiến, tính đến 18h ngày 8/8, gần 98.900 người đã được sơ tán, di dời. Phúc Kiến cũng yêu cầu dừng toàn bộ 115 dự án xây dựng liên quan trên biển, di chuyển 290 tàu thi công đến vùng nước an toàn và tạm dừng 55 tuyến vận tải hành khách bằng phà tại các vùng biển chịu ảnh hưởng trọng điểm.

Một số chuyến tàu khách chạy qua các tuyến đường sắt ở khu vực Phúc Kiến, Chiết Giang và Thượng Hải cũng bị tạm dừng trong hai ngày 9-10/8 do ảnh hưởng của bão.

Ngoài ra, ảnh hưởng của bão Dolphin mở rộng cũng khiến hoạt động hàng không, đường bộ và đường thủy tại khu vực đồng bằng sông Dương Tử bị gián đoạn, với hàng nghìn chuyến bay tại Thượng Hải và Chiết Giang bị hủy chuyến.

Trung Kiên (VOV-Bắc Kinh)