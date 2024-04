Ukraine mất hơn 8.000 binh sỹ trong một tuần

(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong loạt bài trên Telegram rằng tổn thất về quân của Kiev đã vượt quá 8.000 người trong tuần qua, trong bối cảnh Moskva tiếp tục tấn công Donbass. Quân đội Nga đã chiếm giữ hai khu định vực từ lực lượng Ukraine và giành được quyền kiểm soát.

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Các lực lượng của Moskva đã giành quyền kiểm soát các ngôi làng Novomikhailovka ở Donetsk và Bogdanovka, gần thị trấn chiến lược quan trọng Chasov Yar. Quân đội Nga cũng đã đẩy lùi khoảng hai chục cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực.

Giao tranh dữ dội cũng nổ ra ở khu vực Avdeevka, nơi các lực lượng Nga đang tiến về phía các làng Ocheretino và Netailovo, nằm xa hơn về phía tây của thị trấn chiến lược Donbass. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng quốc gia cũng đã đẩy lùi 63 cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực.

Dữ liệu do cơ quan này cung cấp cho thấy Ukraine đã mất tổng cộng 8.280 binh sỹ trong 7 ngày qua, chủ yếu là trong cuộc giao tranh ở Donbass. Quân Kiev cũng mất khoảng chục xe tăng và vài chục xe chiến đấu bọc thép, hàng trăm thiết bị quân sự. Danh sách này bao gồm ít nhất một pháo tự hành 155mm Paladin do Mỹ sản xuất, gần 30 hệ thống pháo do phương Tây cung cấp.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói rằng lực lượng Nga đã nắm thế chủ động trong cuộc xung đột Ukraine.

Tư lệnh quân sự hàng đầu của Ukraine, Tướng Aleksandr Syrsky mô tả tình hình ở tiền tuyến là “khó khăn” khi ông nói chuyện với một số người ủng hộ Kiev. Mọi thứ “có xu hướng trở nên tồi tệ hơn,” ông thừa nhận trong một bài trên Telegram về cuộc họp.

Những diễn biến này xảy ra khi Mỹ thông qua gói viện trợ mới trị giá 61 tỷ USD cho Kiev. Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng những lô viện trợ đầu tiên có thể được gửi đến Kiev trong vài ngày tới.

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sau đó nói với NBC rằngUkrain giờ đã có "cơ hội chiến thắng" khi ngày càng có nhiều vũ khí phương Tây xuất hiện. Điện Kremlin bác bỏ điều này, khẳng định rằng không lô vũ khí mới nào có thể thay đổi tình hình trên tiền tuyến.