Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giàu thứ bao nhiêu trên thế giới?

(VTC News) -

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes (tính đến chiều 24/6/2026), ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup - đang sở hữu khối tài sản ròng 35,5 tỷ USD, tăng 1,6 tỷ USD (4,64%) so với hôm qua.

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện xếp thứ 63 trong danh sách người giàu nhất hành tinh và tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất khu vực Đông Nam Á.

Đà tăng của cổ phiếu VIC, VHM đã tích lũy thêm tài sản của ông Vượng. Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/6, VIC tăng 0,66% lên 230.500 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu VHM của Vinhomes tăng 2,31% lên 159.600 đồng/cổ phiếu.

Ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu 35,5 tỷ USD. (Ảnh chụp màn hình)

Nếu tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VIC tăng gần 50%, trở thành một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn có mức sinh lời ấn tượng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Vượng đang trực tiếp sở hữu gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 9% vốn điều lệ tập đoàn.

Đáng chú ý, bên cạnh khối tài sản tại Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng vừa xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB). Theo danh sách được LPBank công bố ngày 23/6, ông Vượng đang nắm giữ 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 4,894% vốn điều lệ ngân hàng.

Ông Phạm Nhật Vượng bắt đầu lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của tạp chí Forbes từ năm 2013. Khi đó, ông sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 1,5 tỷ USD và là doanh nhân Việt Nam đầu tiên được tạp chí này vinh danh. Như vậy, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã tăng thêm 34 tỷ USD sau 13 năm.

Mới đây, ông Phạm Nhật Vượng rời khỏi chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, từ ngày 22/6/2026. Thay thế ông Vượng ở vị trí này là ông Trịnh Văn Ngân.

Dù rời ghế Tổng Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast, đơn vị nắm mảng sản xuất tại Việt Nam, nhưng ông Phạm Nhật Vượng vẫn là Tổng Giám đốc VinFast toàn cầu.