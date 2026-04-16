Cổ phiếu VIC tăng trần, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục hơn 30 tỷ USD

Đóng cửa ngày giao dịch 16/4, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng kịch trần ở mức 189.300 đồng/cp, vượt qua vùng đỉnh cũ quanh 180.000 đồng/cp thiết lập tuần đầu tháng 1 năm nay. Khối lượng dư mua giá trần là hơn 2 triệu đơn vị. Như vậy, VIC đã có chuỗi tăng trần 5 phiên liên tiếp, trong đó có 2 phiên tăng kịch trần.

Đà tăng của VIC đóng góp chính vào xu hướng đi lên, vượt ngưỡng 1.800 điểm của VN-Index. Trong phiên hôm nay 16/4, mã chứng khoán này tiếp tục đóng góp lớn nhất vào điểm tăng của chỉ số.

Cùng với VIC, các cổ phiếu khác liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng là VHM, VPL, VRE đều tăng điểm. Bộ 4 mã này đều góp phần ảnh hưởng mạnh tới chỉ số chung, đưa VN-Index tiếp tục tăng hơn 19 điểm, lên 1.819,83 điểm.

Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục hơn 30 tỷ USD. (Ảnh chụp màn hình)

Không những thế, các cổ phiếu thăng hoa cũng giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gia tăng mạnh mẽ. Theo Forbes, tài sản của ông Vượng đã lập kỷ lục, lên 30,9 tỷ USD. So với ngày 15/4, vị trí xếp hạng trong bảng người giàu của ông Vượng đã tăng thêm 5 bậc, đạt thứ tự 76.

Về diễn biến của chứng khoán Việt Nam, thanh khoản thị trường bứt phá mạnh mẽ với tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 27.818 tỷ đồng. Rổ vốn hóa lớn VN30 cũng ghi nhận mức tăng 17,59 điểm, đóng cửa tại 1.979,19 điểm.

Bên cạnh "động cơ" chính mang tên Vingroup, VN-Index còn nhận được lực đẩy phụ trợ từ một vài mã blue-chips và ngân hàng như MWG (+1,6%), MSN (+1%), SHB (+1%) hay VPB (+0,9%).

Một cổ phiếu đáng chú ý khác trong hôm nay là FPT. Mã này giảm tiếp về 74.100 đồng/đơn vị, nằm trong nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng mạnh nhất cổ phiếu công nghệ này trong phiên hôm nay, giá trị bán ròng hơn 523 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index hôm nay cũng tăng 3,77 điểm lên 256 điểm và UpCom-Index giảm 0,63 điểm về ngưỡng 128 điểm.