Con gái 27 tuổi của ông Trịnh Văn Tuấn làm Chủ tịch PC1

Ngày 24/7, CTCP Tập đoàn PC1 (mã: PC1) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội đã bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030, gồm bà Trịnh Khánh Linh, ông Trịnh Tiến Dũng, bà Vũ Thị Minh Nhật và ông Lê Thành Lương. Ngay sau đại hội, HĐQT đã họp và bầu bà Trịnh Khánh Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Theo thông tin công bố, bà Trịnh Khánh Linh sinh năm 1999, là con gái cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn.

Bà Linh tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính tại Đại học George Washington (Mỹ). Bà từng là chuyên viên cấp cao tại Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG giai đoạn 2021-2024, sau đó là chuyên viên tại CTCP Chứng khoán Vietcap giai đoạn 2024-2025.

Tháng 4/2026, bà gia nhập CTCP Tập đoàn PC1 với vai trò chuyên viên tài chính. Từ tháng 5/2026, bà giữ chức Phó giám đốc phụ trách Ban Tài chính.

Ông Trịnh Tiến Dũng và bà Trịnh Khánh Linh tham gia vào HĐQT PC1. (Ảnh: PC1).

Phát biểu sau khi được bầu làm Chủ tịch HĐQT, bà Trịnh Khánh Linh cho biết việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị và tạo động lực mới cho PC1 trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo bà Linh, HĐQT sẽ cùng Ban điều hành đề cao tính minh bạch, trách nhiệm, tăng cường kiểm soát rủi ro, phát huy lợi thế cạnh tranh và hướng tới tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và cộng đồng.

Tham gia HĐQT còn có ông Trịnh Tiến Dũng, sinh năm 1969, em ruột ông Trịnh Văn Tuấn. Ông Dũng không sở hữu cổ phiếu và chưa từng giữ chức vụ tại PC1. Hiện ông là Chủ tịch HĐQT CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng.

Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực kết cấu thép và cơ khí chế tạo, cung cấp sản phẩm cho các công trình công nghiệp, năng lượng tái tạo, cảng biển, sân bay, đóng tàu và hạ tầng truyền tải điện.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo diễn ra sau biến cố pháp lý lớn tại PC1. Trước đó, ngày 16/5, doanh nghiệp công bố thông tin bất thường về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT, cùng một số lãnh đạo chủ chốt để điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Ngày 24/7, cổ phiếu PC1 tăng 0,48% lên 21.100 đồng/cp.