(VTC News) -

Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa có thông báo gửi người sở hữu trái phiếu theo quy định của Bộ Tài chính.

Theo đó, VinFast công bố nghị quyết miễn nhiệm ông Phạm Nhật Vượng khỏi chức vụ Tổng Giám đốc, có hiệu lực từ ngày 22/6/2026. Đồng thời công ty bổ nhiệm ông Trịnh Văn Ngân giữ chức vụ này thay thế.

Ông Phạm Nhật Vượng rời ghế Tổng Giám đốc VinFast.

Mới đây, VinFast thực hiện tách mảng sản xuất tại Việt Nam. Cụ thể VinFast tách một số tài sản của Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) sang pháp nhân mới. Đồng thời hãng xe này cũng sẽ thoái vốn toàn bộ khỏi VFTP, bao gồm toàn bộ mảng sản xuất tại Việt Nam sẽ được tách riêng và chuyển giao cho đối tác.

Quá trình chia tách này được thực hiện trên cơ sở không làm chấm dứt sự tồn tại của pháp nhân VinFast hiện tại.

Cùng với đó VinFast sẽ thành lập Công ty CP VinFast Việt Nam (VFVN), quản lý một phần tài sản tách ra từ doanh nghiệp vừa chuyển nhượng. Địa chỉ trụ sở chính là Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, đảo Cát Hải, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Vốn điều lệ của Công ty CP VinFast Việt Nam là 5.183 tỷ đồng. Trong khi đó sau chia tách, pháp nhân VinFast VFTP còn duy trì mức vốn điều lệ đạt hơn 85.609 tỷ đồng.

VinFast và pháp nhân mới VFVN sẽ cùng nhau cam kết liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác phát sinh trước thời điểm tách, trừ trường hợp có các thỏa thuận khác với chủ nợ hoặc người sở hữu trái phiếu.

Ngoài mảng sản xuất, VFTP còn sở hữu cổ phần tại Công ty TNHH VinEG Green Energy Solutions cùng thỏa thuận hợp tác đầu tư và tìm kiếm cơ hội kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp cũng sẽ chịu trách nhiệm với toàn bộ các khoản nợ tài chính hiện hữu với các bên thứ ba, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các chủ nợ liên quan.