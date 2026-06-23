Tỷ phú Phạm Nhật Vượng mua gần 5% vốn LPBank

(VTC News) -

Theo danh sách cổ đông nắm giữ trên 1% vốn được ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cập nhật ngày 23/6, nhà băng này có thêm một cổ đông mới, sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu, tương đương 4,894% vốn.

Như vậy, ông Phạm Nhật Vượng đã thay thế ông Nguyễn Đức Thụy trong danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ LPBank trở lên. Trước đây, danh sách này còn có tên ông Nguyễn Đức Thụy khi sở hữu trực tiếp 82,6 triệu cổ phiếu, tương đương 2,76% vốn ngân hàng. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối năm 2025, ông Thụy đã không còn nằm trong danh sách.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Cổ đông còn lại sở hữu trên 1% vốn LPBank là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Khối lượng cổ phiếu nắm giữ vẫn duy trì ở mức 195,3 triệu đơn vị, tương đương hơn 6,5% vốn điều lệ ngân hàng. Ngoài ra, người có liên quan đến tổ chức này còn nắm giữ 100.544 cổ phiếu, tương đương 0,0034% vốn điều lệ.

Ngay sau thông tin trên, cổ phiếu LPB của LPBank đã tăng kịch trần lên mức 52.600 đồng mỗi đơn vị. Như vậy, lượng cổ phiếu ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ có giá trị khoảng gần 7.700 tỷ đồng.

Bên cạnh việc nắm giữ cổ phiếu LPBank, doanh nhân này còn trực tiếp sở hữu 389,9 triệu cổ phiếu VIC và hàng trăm nghìn tỷ đồng vốn góp vào loạt công ty như GSM, VinSpeed, VinEnergo...Tỷ phú Vingroup cùng gia đình cũng đang nắm quyền chi phối tại Vingroup, với tổng sở hữu khoảng 65%.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, tính đến ngày 23/6, ông Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản gần 35 tỷ USD, xếp thứ 64 trên thế giới. Chủ tịch Vingroup cũng đang người giàu nhất Đông Nam Á.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, LPBank đã thông qua nhiều kế hoạch kinh doanh quan trọng, trong đó đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 15.000 tỷ đồng và tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động. Ngân hàng cũng vừa thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng trong năm nay.

Lý giải về kế hoạch kinh doanh được cho là thận trọng này, ông Hồ Nam Tiến, Chủ tịch HĐQT LPBank cho biết trong bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế đang có nhiều biến động khó lường, tác động từ chính sách thuế quan, chiến tranh và căng thẳng địa chính trị giữa các nền kinh tế lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và LPBank nói riêng.