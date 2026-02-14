VinFast dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam hai năm liên tiếp

(VTC News) -

Từ khi khánh thành nhà máy tại Hải Phòng năm 2019, VinFast liên tục thay đổi cục diện thị trường ô tô trong nước. Sau giai đoạn kinh doanh xe động cơ đốt trong với mẫu Fadil dẫn đầu thị trường năm 2021, hãng thực hiện bước chuyển đổi thuần điện từ cuối năm 2022.

Đến hết năm 2025, thương hiệu ô tô Việt chính thức trở thành hãng xe bán chạy nhất thị trường trong nước với thị phần áp đảo các thương hiệu ngoại.

Số liệu bàn giao xe giai đoạn 2020 - 2025 phản ánh tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Vinfast. Năm 2020, hãng đạt doanh số 29.485 xe với các dòng xe xăng chủ lực.

Đến năm 2024, con số này tăng lên hơn 87.000 xe khi hãng chuyển sang kinh doanh hoàn toàn xe điện. Kết thúc năm 2025, doanh số lập kỷ lục mới với 175.099 xe bàn giao, tăng trưởng hơn 100% so với năm trước đó ở thị trường trong nước.

VF 3 là dòng xe bán chạy nhất của Vinfast.

Đóng góp chính vào kết quả này là bộ đôi VF 3 và VF 5 với tổng doanh số chiếm hơn 50% lượng xe bán ra của hãng.

Mẫu xe cỡ nhỏ VF 3 dẫn đầu thị trường với 44.585 xe nhờ thiết kế mini-SUV phù hợp đô thị và mức giá dễ tiếp cận, trực tiếp thay thế thói quen sử dụng xe máy của nhiều người dân.

Trong khi đó, mẫu VF 5 giữ vững vị trí số hai với hơn 43.900 xe, khẳng định sức hút ở cả nhóm khách hàng gia đình lẫn kinh doanh vận tải nhờ tính đa dụng và chi phí vận hành tối ưu.

Sự bùng nổ này không chỉ giới hạn ở mảng ô tô mà còn lan tỏa sang xe máy điện với hơn 406.000 xe bán ra trong năm 2025.

VF 3 và VF 5 là hai mẫu xe chủ lực của Vinfast trong năm 2025.

Kết quả trên đưa VinFast vươn lên vị trí thứ hai toàn thị trường xe máy tại Việt Nam. Sự chấp nhận rộng rãi của người tiêu dùng đối với phương tiện năng lượng xanh cho thấy thói quen di chuyển đang thay đổi mạnh mẽ, từ các dòng xe truyền thống sang các giải pháp bền vững và kinh tế hơn.

Một trong những động lực chính thúc đẩy người dân chuyển sang xe điện là chính sách ưu đãi sạc. Theo thông báo mới nhất, từ ngày 10/2/2026, tất cả khách hàng cá nhân mua ô tô điện VinFast sẽ được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết tháng 2/2029.

Với 406.453 xe bán ra trong năm 2025, VinFast là hãng xe máy lớn thứ hai tại thị trường Việt Nam.

Đối với xe máy điện, hãng cũng áp dụng chính sách miễn phí đổi pin cho các dòng xe sử dụng pin thuê đến hết tháng 6/2028. Các đặc quyền này giúp giảm thiểu tối đa chi phí vận hành cho người dùng trong những năm đầu sử dụng.

Bên cạnh chi phí, mạng lưới hạ tầng sạc dày đặc với hơn 150.000 cổng sạc phủ khắp 34 tỉnh thành đã tạo ra rào cản lớn đối với các thương hiệu xe điện ngoại nhập.

Việc sở hữu hệ sinh thái khép kín từ trạm sạc đến xưởng dịch vụ giúp hãng xe Việt duy trì lợi thế cạnh tranh tuyệt đối.

Hiện nay, tỉ lệ nội địa hóa của xe điện VinFast đạt khoảng 60% với các công nghệ lõi như thân vỏ và pin được sản xuất tại chỗ, hướng tới mục tiêu nâng lên 84% vào năm 2026 để tối ưu giá thành và nguồn cung.