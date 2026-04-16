Tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng áp sát mốc 30 tỷ USD, sắp lập kỷ lục mới

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes (tính đến sáng 16/4), ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup sở hữu khối tài sản ròng 29,2 tỷ USD, tăng 1,7 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua.

Với khối tài sản này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng xếp thứ 81 trong danh sách người giàu nhất thế giới và tiếp tục vị trí giàu nhất Đông Nam Á.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 29,2 tỷ USD. (Ảnh chụp màn hình)

Tài sản của ông Vượng tăng cao do cổ phiếu VIC lập đỉnh mới trong phiên giao dịch 15/4. Cụ thể, VIC tăng trần lên 177.000 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất kể từ đầu năm và tăng gần 42% chỉ trong nửa tháng.

Đây là mức cao thứ hai trong lịch sử giao dịch của VIC (giá sau điều chỉnh), chỉ thấp hơn đỉnh 179.000 đồng/cổ phiếu thiết lập ngày 7/1. Với đà tăng này, vốn hóa của Vingroup đã phục hồi lên trên 1,3 triệu tỷ đồng.

Không chỉ VIC, mã VHM của Vinhomes cũng bứt phá, có thời điểm chạm trần trước khi thu hẹp đà tăng và đóng cửa tại 137.000 đồng/cổ phiếu, tăng 6,3% so với tham chiếu. Mức giá này đưa cổ phiếu tiến sát vùng đỉnh thiết lập hồi đầu năm 2026.

Đà tăng của nhóm cổ phiếu Vingroup diễn ra ngay sau khi xuất hiện thông tin Tập đoàn Vingroup cùng các địa phương tổ chức khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội - Quảng Ninh.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (đơn vị thuộc Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương trên 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác thương mại trong năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và Quảng Ninh từ hơn 2 giờ xuống còn khoảng 23 phút.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tiến sát mốc 30 tỷ USD. (Ảnh minh họa: Vingroup)

Cổ phiếu VIC tăng mạnh cũng góp phần kéo tài sản của bà Phạm Thu Hương (vợ ông Phạm Nhật Vượng), Phó Chủ tịch Vingroup, lên mức 3,1 tỷ USD (tăng 198,4 triệu USD trong một ngày). Bà Phạm Thu Hương hiện xếp thứ 1.367 thế giới.

Trong nhóm các tỷ phú USD của Việt Nam theo xếp hạng của Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT VietJet Air, đứng sau ông Phạm Nhật Vượng với khối tài sản 4,2 tỷ USD. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện xếp thứ 1.027 thế giới, tiếp tục là nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát - hiện sở hữu 2,8 tỷ USD, đứng thứ 1.493 thế giới.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank - sở hữu 2,2 tỷ USD và hiện đứng thứ 1.870 thế giới.

Bà Phạm Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup sở hữu khối tài sản 2,2 tỷ USD, xếp thứ 1.903 thế giới.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch VPBank và ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan cùng sở hữu 1,1 tỷ USD, lần lượt xếp thứ 3.181 và 3.221 thế giới.