Tỷ giá USD/VND hôm nay 20/6/2026: USD tự do tăng vọt

Chiều nay (20/6), Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.181 VND, không đổi so với phiên giao dịch trước.
Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.923 - 26.438 đồng/USD.
Giá USD tại các ngân hàng hầu như đi ngang so với phiên trước. Trong khi đó, giá USD tại thị trường tự do bất ngờ tăng mạnh 190 đồng ở cả chiều mua và bán, dao động ở mức 26.500 - 26.600 đồng/USD.
Tỷ giá USD/VND tại ngân hàng hôm nay 20/6/2026
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 15h ngày 20/6/2026:
Ngân hàng
Mã ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán tiền mặt
Bán chuyển khoản
Vietcombank
USD
26.090,00
26.120,00
26.440,00
-
BIDV
USD
26.120
26.120
26.440
-
USD(1-2-5)
25.076
-
-
-
USD(10-20)
25.076
-
-
-
Agribank
USD
26.100,00
26.120,00
26.440
-
SHB
USD cash (Loại<50USD)
25.990
-
26.435
-
USD cash (Loại>=50USD)
26.170
-
26.435
-
USD (Transfer)
-
26.140
26.435
-
OCB
USD (100,50)
26.075
26.175
26.440
26.440
USD (20,10,5)
26.075
26.175
26.440
26.440
USD (1)
23.922
26.175
26.440
26.440
HDBank
USD(50,100)
26.110
26.140
26.440
26.440
USD(10,20)
26.040
26.140
26.440
26.440
USD(1,5)
26.040
26.140
26.440
26.440
VPBank
USD
-
26.159
26.440
-
USD-1-2-5-10-20
26.159
-
26.440
-
USD-50-100
26.159
-
26.440
-
MB
USD (USD 50-100)
26.105,00
26.105,00
26.440
26.440
USD (USD 5 - 20)
26.085,00
-
-
-
USD (Dưới 5 USD)
26.065,00
-
-
-
Sacombank
USD
26.136
26.136
26.440
26.440
MSB
USD
26.100
26.130
26.440
26.440
NCB
USD (lớn)
25.770,00
26.020,00
26.440
26.440
USD (vừa)
25.760,00
26.020,00
26.440
26.440
USD (nhỏ)
25.750,00
26.020,00
26.440
26.440
VIB
USD
26.140,00
26.150,00
26.440,00
26.440,00
SeaBank
USD (50 & 100)
26.085,00
26.085,00
26.440,00
26.440,00
USD (5, 10, 20)
26.065,00
26.085,00
26.440,00
26.440,00
USD <5
25.995,00
26.085,00
26.440,00
26.440,00
TPBank
USD
26.096
26.120
26.440
26.440
PVComBank
USD (50 & 100)
26.080
26.110
26.440
26.440
USD (5, 10, 20)
26.070
26.110
26.440
26.440
USD (1 & 2)
26.070
26.110
26.440
26.440
Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 20/6/2026 trên thế giới
Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,09%, hiện ở mức 100,76.
Tính chung trong tuần qua, đồng USD đã bứt phá, tăng khoảng 1% so với rổ các đồng tiền chủ chốt, chạm mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua. Đà tăng này được thúc đẩy một phần bởi kết quả cuộc họp ngày 17/6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hôm 17/6.
Các dự báo kinh tế mới của FED cho thấy 9 trong số 19 nhà hoạch định chính sách dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất trước cuối năm.
Vì thế, trong ngắn hạn, đồng USD có thể tiếp tục được hỗ trợ nhờ tâm lý lạc quan sau cuộc họp của FED.
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