  • logo
Xuất bản ngày 26/06/2026 12:26 PM
Xuất bản ngày 26/06/2026 12:26 PM

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/6/2026 tại Techcombank

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/6/2026 tại Techcombank được cập nhật với mức giá mua vào và bán ra của nhiều đồng tiền phổ biến.

Theo bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/6/2026 tại Techcombank, Đô la Mỹ được niêm yết ở mức 26.046 - 26.454 VND/USD, tùy theo mệnh giá và giá mua vào hoặc bán ra.

Bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/6/2026 tại Techcombank

Đồng USD. (Ảnh: Reuters)

Đồng USD. (Ảnh: Reuters)

Dưới đây là bảng tỷ giá ngoại tệ tại Techcombank, cập nhật lúc 11h30 ngày 26/6/2026:

Mã ngoại tệ

Tên ngoại tệ

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán tiền mặt

Bán chuyển khoản

USD (1, 2)

Đô la Mỹ

26.046

-

26.454

-

USD (5,10,20)

Đô la Mỹ

26.087

-

26.454

-

USD (50,100)

Đô la Mỹ

26.116

26.130

26.454

26.454

EUR

Đồng Euro

29.291

29.511

30.663

30.589

GBP

Bảng Anh

33.921

34.310

35.281

35.252

JPY

Yên Nhật

156,06

160,22

168,49

166,35

AUD

Đô la Úc

17.599

17.872

18.470

-

SGD

Đô la Singapore

19.758

20.039

20.676

20.610

THB

Baht Thái

703

766

820

819

CAD

Đô la Canada

18.004

18.279

18.903

18.896

CHF

Franc Thụy Sĩ

31.867

32.248

32.920

32.890

HKD

Đô la Hong Kong

-

3.224

-

3.427

CNY

Nhân dân tệ

-

3.827

-

3.919

KRW

Won Hàn Quốc

-

16,2

-

18,1

NZD

Đô la New Zealand

-

14.533

-

15.118

Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá ngoại tệ tại Techcombank có thể thay đổi trong ngày.

Tỷ giá USD hôm nay 26/6/2026

Sáng 26/6/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.195 đồng, giảm nhẹ 2 đồng so với phiên trước.

Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần áp dụng trong ngày là 26.454 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.936 VND/USD.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD quay đầu giảm nhẹ sau chuỗi phiên tăng trước đó. Giá mua tiền mặt được Vietcombank giảm xuống 26.104 VND/USD, mua chuyển khoản còn 26.134 VND/USD và giá bán ra xuống 26.454 VND/USD, giảm đồng thời 2 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài ba phiên liên tiếp, sau khi hàng loạt số liệu kinh tế mới của Mỹ, trong đó có báo cáo lạm phát, khiến thị trường hạ bớt kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Mặc dù lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của FED, dữ liệu này đã giúp xoa dịu những lo ngại về sự gia tăng mạnh hơn dự kiến ​​về áp lực giá cả. Tuy nhiên, thị trường đang dự báo 80% khả năng FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 sau khi tạm dừng tăng lãi suất vào tuần trước, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là khoảng 63%. Chủ tịch FED chi nhánh New York, John Williams, cũng cho biết hôm thứ Năm rằng áp lực lạm phát có thể sẽ giảm bớt trong năm nay nhưng vẫn ở mức cao đáng lo ngại.

Theo ghi nhận lúc 12h15 (giờ Việt Nam), chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, dao động quanh mức 101,38, giảm 0,05%.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Nhận định, dự đoán tỷ số Ai Cập vs Iran: Salah tạo khác biệt
Nhận định, dự đoán tỷ số Ai Cập vs Iran: Salah tạo khác biệt
Vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Vàng nữ trang 9999 PNJ hôm nay 26/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Nhận định, dự đoán tỷ số Uruguay vs Tây Ban Nha: Tự quyết ngôi đầu bảng
Nhận định, dự đoán tỷ số Uruguay vs Tây Ban Nha: Tự quyết ngôi đầu bảng
Giá vàng hôm nay 26/6: Đảo chiều tăng, quay lại mốc 4.000 USD/ounce
Giá vàng hôm nay 26/6: Đảo chiều tăng, quay lại mốc 4.000 USD/ounce
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm