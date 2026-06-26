Theo bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/6/2026 tại Techcombank, Đô la Mỹ được niêm yết ở mức 26.046 - 26.454 VND/USD, tùy theo mệnh giá và giá mua vào hoặc bán ra.
Bảng tỷ giá ngoại tệ hôm nay 26/6/2026 tại Techcombank
Dưới đây là bảng tỷ giá ngoại tệ tại Techcombank, cập nhật lúc 11h30 ngày 26/6/2026:
Mã ngoại tệ
Tên ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán tiền mặt
Bán chuyển khoản
USD (1, 2)
Đô la Mỹ
26.046
-
26.454
-
USD (5,10,20)
Đô la Mỹ
26.087
-
26.454
-
USD (50,100)
Đô la Mỹ
26.116
26.130
26.454
26.454
EUR
Đồng Euro
29.291
29.511
30.663
30.589
GBP
Bảng Anh
33.921
34.310
35.281
35.252
JPY
Yên Nhật
156,06
160,22
168,49
166,35
AUD
Đô la Úc
17.599
17.872
18.470
-
SGD
Đô la Singapore
19.758
20.039
20.676
20.610
THB
Baht Thái
703
766
820
819
CAD
Đô la Canada
18.004
18.279
18.903
18.896
CHF
Franc Thụy Sĩ
31.867
32.248
32.920
32.890
HKD
Đô la Hong Kong
-
3.224
-
3.427
CNY
Nhân dân tệ
-
3.827
-
3.919
KRW
Won Hàn Quốc
-
16,2
-
18,1
NZD
Đô la New Zealand
-
14.533
-
15.118
Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá ngoại tệ tại Techcombank có thể thay đổi trong ngày.
Tỷ giá USD hôm nay 26/6/2026
Sáng 26/6/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.195 đồng, giảm nhẹ 2 đồng so với phiên trước.
Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá trần áp dụng trong ngày là 26.454 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.936 VND/USD.
Tại Vietcombank, tỷ giá USD quay đầu giảm nhẹ sau chuỗi phiên tăng trước đó. Giá mua tiền mặt được Vietcombank giảm xuống 26.104 VND/USD, mua chuyển khoản còn 26.134 VND/USD và giá bán ra xuống 26.454 VND/USD, giảm đồng thời 2 đồng ở cả hai chiều giao dịch.
Trên thị trường quốc tế, đồng USD giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, chấm dứt chuỗi tăng kéo dài ba phiên liên tiếp, sau khi hàng loạt số liệu kinh tế mới của Mỹ, trong đó có báo cáo lạm phát, khiến thị trường hạ bớt kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.
Mặc dù lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của FED, dữ liệu này đã giúp xoa dịu những lo ngại về sự gia tăng mạnh hơn dự kiến về áp lực giá cả. Tuy nhiên, thị trường đang dự báo 80% khả năng FED sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 sau khi tạm dừng tăng lãi suất vào tuần trước, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là khoảng 63%. Chủ tịch FED chi nhánh New York, John Williams, cũng cho biết hôm thứ Năm rằng áp lực lạm phát có thể sẽ giảm bớt trong năm nay nhưng vẫn ở mức cao đáng lo ngại.
Theo ghi nhận lúc 12h15 (giờ Việt Nam), chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, dao động quanh mức 101,38, giảm 0,05%.
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