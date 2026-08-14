'Lửa trắng' tập 18: Mai bị truy sát, Cương 'đen' gặp nguy

(VTC News) -

Trong tập 18 Lửa trắng, sau biến cố khiến cả Hòa Công chao đảo, Lão Công cuối cùng cũng tỉnh lại. Tuy nhiên, điều khiến những người xung quanh bất ngờ là việc đầu tiên ông làm không phải hỏi han tình hình mà lập tức gọi Mai đến giao nhiệm vụ.

Lão Công tỉnh lại, dặn con gái xoá sạch dấu vết trong tập 18 “Lửa trắng”.

“Con về nhà mở két sắt của bố. Trong đó có cái cặp, lấy toàn bộ sổ sách, tài liệu đốt sạch! Không để sót một mảnh vụn nào”, Lão Công dặn con gái.

Nhưng khi chuẩn bị nói mật mã két sắt, Lão Công bất ngờ ngập ngừng và quan sát những người đang có mặt. Sự dè chừng này cho thấy ông dường như đã nhận ra nội bộ Hòa Công không còn an toàn và có thể đang tồn tại một kẻ phản bội.

Ở phía bên kia, Lan (Thu Quỳnh) cũng nhanh chóng nhận tin Lão Công tỉnh lại. Biết Cung (Trương Hoàng), Cường, Trúc và Mai đều đã trở về nhà Lão Công, Lan lập tức yêu cầu đàn em tiếp tục theo dõi, đồng thời gọi Huân (Du Ka) đến để bàn kế hoạch.

Tình thế càng trở nên căng thẳng khi Mai trở về nhà tìm Thảo My. Cô nói thẳng: “Có lẽ chúng ta sẽ phải rời khỏi đây”.

Thảo My không muốn bỏ đi bởi vẫn muốn ở lại chờ Lão Công. Nhưng Mai cảnh báo rằng hiện tại bố mình không thể tin bất kỳ ai, “kể cả thầy Cung”.

Trước sự cứng rắn của Thảo My, Mai chuyển sang đánh vào tình cảm của cô dành cho Lão Công: “Chị yêu bố tôi, chị cũng nghĩ như thế đúng không?“ Câu hỏi này cuối cùng khiến Thảo My dao động. Mai lập tức đi thẳng vào mục đích: “Chỗ bố tôi giấu tài liệu”.

Mai bị Viên “vượn” chặn đường, truy sát.

Nếu Mai lấy được thông tin này, toàn bộ những tài liệu mà Lão Công muốn bảo vệ có thể nằm trong tay cô. Nhưng ngay khi đang cố gắng giải quyết nhiệm vụ, Mai lại rơi vào tình thế nguy hiểm.

Tại hầm gửi xe, Mai bất ngờ bị Viên “vượn” - kẻ đang làm việc cho Lan chặn đường. Không có người bảo vệ bên cạnh, Mai buộc phải bỏ chạy và rút điện thoại tìm người ứng cứu.

Không chỉ Mai, Cương “đen” cũng đang đứng trước nguy hiểm. Lan nhận tin Cương đang trên đường đến nhà Lão Công và bắt đầu lo lắng. Trong khi đó, những động thái bất thường của Cung và Trúc khiến nguy cơ Cương rơi vào bẫy càng trở nên đáng ngờ.

Lão Công vừa tỉnh lại đã phải đối mặt với nguy cơ nội bộ phản bội, Mai bị sát thủ truy đuổi, còn Cương “đen” có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Những cuộc đấu trí trong Hòa Công vì thế được dự báo sẽ tiếp tục căng thẳng trong tập 18.

Tập 18 Lửa trắng lên sóng lúc 20h ngày 14/8 trên VTV3.