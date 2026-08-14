Lý giải lượng đặt vé chơi Ba Na Hills dịp 2/9 tăng đột biến trên Traveloka

(VTC News) -

Theo báo cáo Traveloka SEA Index công bố ngày 11/8, Đà Nẵng tiếp tục giữ vững vị thế điểm đến hàng đầu Việt Nam dịp Quốc khánh 2/9. Trong đó, Sun World Ba Na Hills bứt phá mạnh mẽ với lượng đặt vé tăng kỷ lục 132% so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ hấp dẫn bởi khí hậu mát mẻ hay vẻ đẹp của Cầu Vàng, Bà Nà Hills khẳng định sức hút “must-go” nhờ sự đổi mới toàn diện từ nghệ thuật, ẩm thực, hạ tầng công nghệ đến các đặc quyền trải nghiệm vượt trội.

Dưới đây là top 3 lý do giải mã nguyên nhân Ba Na Hills ngày càng được du khách ưa chuộng và xem là điểm “must go” khi đến Đà Nẵng.

Hòa cùng không khí đại lễ rực rỡ giữa biển mây

Khác biệt hoàn toàn với cái nắng nhiệt đới vùng biển, Sun World Ba Na Hills chào đón du khách bằng tiết trời se lạnh mát mẻ ở độ cao 1.487m. Ngay từ tuyến cáp treo chinh phục đỉnh núi, du khách đã bắt đầu hành trình thưởng ngoạn bức tranh thiên nhiên khoáng đạt với những cánh rừng nguyên sinh trùng điệp, dòng suối thác ẩn hiện giữa tầng mây bồng bềnh.

Vườn hoa Le Jardin D’Amour.

Đặc biệt dịp 2/9, Bà Nà khoác lên mình diện mạo rực rỡ của ngày hội non sông. Điểm nhấn xúc động nhất chính là Cầu Vàng - biểu tượng du lịch thế giới - được trang hoàng bởi hàng trăm lá Quốc kỳ tung bay giữa mây trời, tạo nên tọa độ check-in đầy tự hào.

Xuyên suốt đỉnh núi từ Làng Pháp, Lâu đài Mặt Trăng, Thác Thần Mặt Trời đến Quảng trường Nhật Thực, những giai điệu âm nhạc Cách mạng vang lên hòa quyện trong không gian cờ hoa rực rỡ, mang đến bầu không khí vừa hào hùng, vừa lãng mạn.

Cầu Vàng ngợp cờ hoa dịp lễ 2/9.

Một tấm vé, cả “bầu trời” trải nghiệm

Chỉ với một tấm vé cáp treo, du khách có thể tiếp cận cả một hệ sinh thái vui chơi, giải trí, nghệ thuật và ẩm thực. Từ những công trình biểu tượng đến các show diễn, từ những khu vui chơi dành cho trẻ nhỏ đến các trò chơi cảm giác mạnh tại Fantasy Park - công viên giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam hay khám phá thiên đường ẩm thực đa dạng từ Á đến Âu trải khắp khu du lịch.

Du khách sẽ được thưởng thức minishow ở nhiều khung giờ.

Được mệnh danh là xứ sở hội hè, đỉnh núi Chúa luôn rộn ràng bởi các màn trình diễn nghệ thuật đường phố như “Malambo”, “Solar Warrior” hay “Love in the Sky” diễn ra xuyên suốt ở nhiều khung giờ.

Nếu những du khách nhí hào hứng khám phá các trò chơi đa dạng tại Fantasy Park - công viên giải trí trong nhà lớn nhất Việt Nam, thì các tín đồ ưa mạo hiểm lại tìm thấy sự phấn khích tột độ trên tuyến máng trượt bay qua những khúc cua đầy cảm xúc trên đỉnh núi Bà Nà.

Lao đi ở tốc độ 40km/h giữa một bên là thung lũng mây giăng, một bên là lâu đài cổ kính mang lại cảm giác hồi hộp đầy mãn nhãn. Hành trình khám phá thế giới thần tiên Bà Nà càng thêm thú vị với những công nghệ đỉnh cao như rạp chiếu phim 4D “Giao Lộ Trăng” hay trải nghiệm thực tế ảo VR Airship “Mắt Bay”, đưa du khách du ngoạn qua những không gian kỳ thú mà không cần rời khỏi đỉnh núi.

Máng trượt là trò chơi hấp dẫn bậc nhất tại Ba Na Hills.

Bên cạnh chuỗi giải trí sôi động, giá trị trải nghiệm tại Ba Na Hills liên tục được nâng cấp với các công trình và đặc quyền dịch vụ mới. Du khách có thể đắm mình trong Không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác đa giác quan sống động, hay thưởng thức những chiếc bánh Pháp thủ công thượng hạng tại nhà hàng Eric Kayser vừa ra mắt.

Du khách hào hứng xếp hàng mua bánh Eric Kayser tại Bà Nà.

Cũng từ ngày 1/9/2026, Sun World Ba Na Hills chính thức tích hợp toàn bộ quyền lợi đi kèm trực tiếp lên mã QR của tấm vé, thay thế hoàn toàn hình thức coupon giấy như trước đây.

Theo đó, chỉ với một mã QR duy nhất trên vé cáp treo hoặc vé điện tử, du khách có thể mở ra hàng loạt đặc quyền xuyên suốt hành trình: trải nghiệm cáp treo chinh phục đỉnh mây, thưởng thức buffet tại nhà hàng Taiga hoặc Bốn Mùa (áp dụng với vé combo), tận hưởng 1 trong 3 trải nghiệm ẩm thực đã bao gồm trong giá vé: hai ly Sun KraftBeer 250ml mát lạnh hoặc một phần khoai tây chiên giòn rụm tại Ba Na Brew House hoặc một trong ba loại bánh Pháp thủ công tại tiệm bánh Eric Kayser.

Tiết kiệm hơn với xe bus Bà Nà - Đà Nẵng miễn phí đưa đón du khách

Hành trình khám phá đỉnh núi Chúa dịp lễ năm nay còn trở nên trọn vẹn và tiết kiệm hơn nhờ tuyến xe bus đưa đón miễn phí do Sun World Ba Na Hills vận hành từ trung tâm Đà Nẵng. Với hai chuyến đi và hai chuyến về mỗi ngày khởi hành từ 8h30; 9h30 tại các điểm đón thuận tiện như Novotel Đà Nẵng, Công viên Biển Đông, dọc biển Mỹ Khê hay số 99 đường Võ Nguyên Giáp và trở về vào lúc 16h cùng ngày, việc di chuyển của du khách trở nên dễ dàng, tiện lợi, tiết kiệm và thong dong hơn bao giờ hết.

Giữa rất nhiều lựa chọn cho kỳ nghỉ Quốc khánh, Sun World Ba Na Hills chứng minh vị thế của một điểm đến hấp dẫn hàng đầu miền Trung nhờ khả năng kết nối cảm xúc, văn hóa và giải trí hiện đại trong cùng một hành trình.