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Xuất bản ngày 14/08/2026 04:34 PM
Xuất bản ngày 14/08/2026 04:34 PM

Top 10 xe Hybrid bán chạy nhất tháng 7/2026: Xe Nhật chiếm trọn danh sách

Danh sách Top 10 xe Hybrid bán chạy nhất tháng 7/2026 khá đặc biệt khi cả 10 mẫu xe đều đến từ các thương hiệu Nhật Bản.

Top 10 xe Hybrid bán chạy nhất tháng 7/2026: Xe Nhật chiếm trọn danh sách - 1
(Nguồn: Báo điện tử VOV)
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