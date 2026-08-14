Tin mới

XSMT 14/8 - Kết quả XSMT hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 XSMT 14/8 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 14/8/2026 được cập nhật lúc 17h15, theo dõi kết quả XSMT mới nhất, chính xác nhất.

Top 10 xe Hybrid bán chạy nhất tháng 7/2026: Xe Nhật chiếm trọn danh sách Danh sách Top 10 xe Hybrid bán chạy nhất tháng 7/2026 khá đặc biệt khi cả 10 mẫu xe đều đến từ các thương hiệu Nhật Bản.

Đề Toán thi lại tốt nghiệp tại THPT chuyên Tuyên Quang Chiều 14/8, 326 thí sinh Chuyên Tuyên Quang hoàn thành bài thi môn Toán trong đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức lại cho thí sinh điểm thi này.

XSGL 14/8 - Kết quả xổ số Gia Lai hôm nay thứ Sáu 14/8/2026 XSGL 14/8, kết quả xổ số Gia Lai hôm nay 14/8/2026 nhanh nhất, chính xác nhất vào lúc 17h15, xổ số Gia Lai 14/8.

Bảng giá xe Hyundai Elantra mới nhất tháng 8/2026 Cập nhật giá xe Hyundai Elantra, giá lăn bánh chi tiết từng phiên bản mới nhất tháng 8/2026.

Tỷ giá trung tâm giảm sau chuỗi ngày cao kỷ lục Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm, chấm dứt chuỗi tăng liên tục từ nửa cuối tháng 7 đến nay.

Lý giải lượng đặt vé chơi Ba Na Hills dịp 2/9 tăng đột biến trên Traveloka Sun World Ba Na Hills tiếp tục cho thấy sức hút nổi bật với lượng đặt vé tăng đến 132% so với cùng kỳ năm ngoái dịp Quốc khánh 2/9, theo Traveloka.

Cụ ông 92 tuổi vào rừng cắt cỏ rồi mất tích: Huy động 50 người tìm kiếm Sau khi vào rừng cắt cỏ cho bò, cụ ông Xồng Chùa Chư (92 tuổi) mất tích bí ẩn. Suốt 3 ngày qua, lực lượng chức năng huy động 50 người tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Chuyên gia lý giải vì sao xe điện VinFast không còn là lựa chọn 'để trải nghiệm' Bên cạnh chất lượng sản phẩm, hệ sinh thái trạm sạc và xưởng dịch vụ không đâu không có là yếu tố giúp VinFast chinh phục người dùng Việt.

'Lửa trắng' tập 18: Mai bị truy sát, Cương 'đen' gặp nguy Trong tập 18 Lửa trắng, Mai tiếp tục trở thành mục tiêu của Viên “vượn”, trong khi Cương “đen” cũng đứng trước nguy cơ rơi vào bẫy.

Nước hoa hết hạn liệu còn dùng được? Nước hoa để được bao lâu sau khi mở nắp và có nhất thiết phải vứt bỏ những lọ nước hoa đã hết hạn sử dụng... là băn khoăn của nhiều người.

Đấu tuyển Việt Nam, báo Malaysia kêu gọi đội nhà 'lấy lại danh dự đã mất 12 năm' Truyền thông Malaysia kỳ vọng đội nhà tận dụng cơ hội ở hai lượt bán kết ASEAN Cup 2026 để giành chiến thắng, chấm dứt 12 năm lép vế trước Việt Nam.

XSTV 14/8 - Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay ngày 14/8/2026 XSTV 14/8, xem kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay thứ sáu 14/8/2026 vào lúc 16h15 nhanh nhất, chính xác nhất, theo dõi xổ số Trà Vinh 14/8.