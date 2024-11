Tuyết rơi kỷ lục phủ kín thủ đô Hàn Quốc

(VTC News) -

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA), các khu vực phía bắc Seoul và lân cận ghi nhận lượng tuyết rơi dày từ 20 - 26 cm vào ngày 27/11. Đây là lượng tuyết rơi tháng 11 lớn nhất tại Seoul kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào tháng 10/1907. Kỷ lục trước đó là 12,4 cm, ghi nhận vào ngày 28/11/1972.

Dòng người đi bộ dưới trận tuyết lớn ở quận Seocho, Seoul, Hàn Quốc, ngày 27/11. (Ảnh: Yonhap)

Tuyết rơi dày gây ra các vụ tai nạn, đường phố tê liệt và gián đoạn giao thông trên nhiều khu vực. Tại thành phố Wonju, tỉnh Gangwon, chiều 27/11 ghi nhận vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khi 53 ô tô đâm liên hoàn khiến 11 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do đường trơn trượt vì băng đen, hiện tượng mặt đường bị đóng băng do tuyết phủ và nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Tính đến hết ngày 27/11, cơ quan cứu hộ ghi nhận hơn 150 báo cáo về tai nạn giao thông, đường đóng băng và chấn thương do trượt ngã. Tại quận Seongbuk, một cây đổ vào dây điện, gây mất điện ảnh hưởng đến gần 200 hộ gia đình.

Tuyết rơi dày kỷ lục khiến giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng. (Ảnh: Yonhap)

Theo Tập đoàn Sân bay Hàn Quốc và Tập đoàn Sân bay Quốc tế Incheon, hơn 40 chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị hủy, và gần 200 chuyến bị hoãn.

Tuyến tàu điện ngầm số 9 ở Seoul cũng bị chậm trễ tới 9 phút trong giờ cao điểm buổi sáng 28/11, gây ra tình trạng chen chúc tại các sân ga.

Tuyết phủ kín Quảng trường Gwanghwamun và Núi Bugak ở trung tâm Seoul, ngày 27/11. (Ảnh: Yonhap)

KMA dự báo tuyết sẽ tiếp tục rơi ở hầu hết các vùng trên cả nước cho đến trưa 28/11.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chỉ thị cho các bộ an toàn và giao thông huy động tất cả nhân sự và thiết bị cần thiết để ngăn chặn tai nạn giao thông và các sự cố khác.